Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, tıbbi aromatik bitki üretimi yapıyor

Edirne'deki Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 'Tıbbi aromatik bitkiler ve mucize yağlar ile hayatlar' projesi kapsamında 60 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretiyor. Bu bitkilerin tıp, kozmetik ve boya sanayisinde kullanıldığı belirtiliyor. Enstitü, üreticinin kazancını artıracak olan bu ürünlerin adaptasyon sürecini tamamlamasının ardından bölge çiftçilerinin ekimine başlayacak.

EDİRNE'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 'Tıbbi aromatik bitkiler ve mucize yağlar ile hayatlar' projesi kapsamında kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan 60 çeşitli tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapıyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 'Tıbbi aromatik bitkiler ve mucize yağlar ile hayatlar' projesi kapsamında tarlalarında aromatik bitkiler yetiştiriyor. Üreticinin kazancını artıracak, kilosu 20 bin liraya satılan safrandan, altın otuna, zambaktan, lavantaya kadar tıbbi ve aromatik 60 çeşit bitki, rengarenk görüntüler ortaya çıkarıyor. Trakya Tarımsal Araştırma Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği tıbbi ve aromatik uçucu bitki yağını azaltması ve üreticinin kazancını artıracak olan üretimin adaptasyon sürecini tamamlamasının ardından bölge çiftçisinin ekimine başlayacağını söyledi. Enstitünün farklı ürün gruplarında çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bu kapsamda bu alanda muhtelif sayıda bitki üzerine çalışıyoruz. Enstitümüzde yaklaşık 60 civarında farklı türlere ait tıbbi aromatik ve boya bitkileri mevcut. Bu örnekleri biz, ülkemizin çok farklı bölgelerinden temin ettik ve burada adaptasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Yetiştirdiğimiz bitki gruplarına bakıldığında, tek yıllık olanlar olduğu gibi çok yıllık, ağaç ve çalı formunda olan değişik tıbbi aromatik bitkiler mevcut. Bu bahçeyi yaklaşık 3 yıl önce oluşturmaya başladık. Şu anda tür sayısı olarak bakıldığında ilerleyen günlerde sayıyı daha da arttırmayı planlıyoruz" dedi.

Edirne'de lavantanın ardından zambak ekimini de gerçekleştirdiklerini belirten Tülek, "Zambak da çok önemli bir bitki. Bu ürünün değerlendirilme noktası kök kısmı. Parfümeri sektöründe kullanılıyor. Ülkemizde bunu işleyen tesisler de var. Her bitkinin hasat dönemi, farklı dönemlerde oluyor. Ülkemizde yapılan çalışmalarda zambak bitkisinin en uygun hasat zamanı eylül ayı şeklinde. Buradaki zambak bahçemizin de 2'nci yılı. 2 ya da 3'üncü yılın sonunda ancak hasat edebiliriz. Çünkü istenilen kök verimi bizim için önemli. Aynı diğer ürün gruplarında daha önce olduğu gibi küçük adımlarla bu ürün gruplarında da hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi ümit ediyoruz" dedi.