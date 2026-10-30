Galatasaray'ın ilk 11'inde büyük sürpriz

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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Toth, Melih, Deniz, Dompe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Osimhen.
SINGO İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Singo, akatlığından sonra ilk defa Konyaspor karşısında ilk 11'de başlayacak.