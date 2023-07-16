Trakya'nın 'sarı gelini' aşırı sıcaklıktan strese girdi; dane sayısı azalıyor

TÜRKİYE'nin yağlık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Trakya'da üreticinin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeği, son dönemde etkisini gösteren aşırı sıcaklardan dolayı strese girdi. Bölgede 40 dereceyi bulan sıcaklıkların devam etmesi durumunda ayçiçeğinde verimin azalıp, kalitenin düşebileceğine dikkat çeken Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, "Aşırı sıcak bitkide streslenmeye neden oldu. Bu sıcaklıkların ideal olanı 30-35 dereceye inmesi ve bu şekilde devam etmesi çok önemli. Sürekli 40 derece olması çok büyük bir risk" dedi.

Türkiye genelinde ilkbaharla birlikte ekimine başlanan ayçiçeğinde, ülke ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Trakya'da, üründe aşırı sıcaktan dolayı stres görülmeye başlandı. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği bölgede mevsim yağışlarını alan ayçiçeklerinde aşırı sıcaklardan dolayı terleme yaşandığını belirten Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, bunun üründe su kaybına, dolayısıyla da verim düşüşüne yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, aşırı sıcaklıkların devam etmesi durumunda ayçiçeğinde verimin azalıp, kalitenin düşebileceğine dikkat çekti.

Ayçiçeğinin normal gelişimi için ideal sıcaklığın 30-35 derece olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kaya, "Bu sıcaklıkların ideal olanı 30-35 dereceye inmesi ve bu şekilde devam etmesi çok önemli. Sürekli 40 derece olması çok büyük bir risk. 1 hafta 10 gün daha devam ederse böyle çok ciddi miktarda ayçiçeği etkilenir. Türkiye sadece yağ ithal eden bir ülke değil aynı zamanda işlenmiş ürün ihraç eden bir ülke. Zaten fiyatlar anlamında sıkıntılı bir devreye girdik, Ukrayna-Rusya savaşı ve pandemi nedeniyle. Tekrar benzer sıkıntılar yaşayabiliriz" dedi.