Haberler

Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi

Güncelleme:
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi.

Edirne'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şubesi tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı konuşmada, Yalova'da şehit olan polislere ve İsrail'in saldırılarında şehit düşen Müslümanlara Allah'tan rahmet diledi.

Sadece bir tarihi hatırlamak için değil, bir bilinci tazelemek ve ümmet olmanın sorumluluğunu yeniden kuşanmak için bir araya geldiklerini belirten İriş, "Mekke'nin fethi merhametin, adaletin ve teslimiyetin yeryüzüne yeniden hakim oluşunun adıdır. Kudüs ise ümmetin kalbidir, izzetidir, onurudur." ifadelerini kullandı.

İriş, bu gece hem fethin ruhunu hem de Kudüs'ün sarsılmaz direnişini hatırlamak ve kuşanmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Fatih Çimen de Mekke'nin fethinin önemini anlattı.

Konuşmaların ardından Siyer-i Nebi Sınavı ve Milli Gençlik Futsal Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde AGD tarafından Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Selçuk Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Kırklareli Şube Başkanı Ferhat Yıldırım, yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethinin merhametin, adaletin, teslimiyetin ve yeryüzüne yeniden hakim oluşunun adı olduğunu ifade etti.

Yıldırım, Kudüs'ün ümmetin kalbi, onuru ve izzeti olarak nitelendirildiğini söyledi.

Programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Tekirdağ'da da program AGD tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
