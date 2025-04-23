Trakya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

TRAKYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlandı.

Edirne'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Yunus Sezer, sabah makamında ortaokul öğrencilerini ağırladı. Vali Sezer ziyarette, İstiklal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Tuana Aslan'a koltuğunu bir günlüğüne teslim etti. Aslan, görevinde ilk talimatını İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a verdi. Aslan Karaburun'dan okul saatleri dışında okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Vali Sezer daha sonra, 8 Balkan ülkesi ve Çanakkale'den gelen öğrencilerin temsilcilerini ağırladı. Valilikteki programın ardından, Balkan ülkelerinden katılan öğrencilerle birlikte kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'na geçildi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulduğu törende İstiklal Ortaokulu öğrencisi Eylül Bakan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz günün anlamına dair konuşma yaptı. Törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 23 Nisan kutlamaları, kentin Saraçlar Caddesi'nde çocuklar için kurulan oyun stantları ve Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Moldova ile Tekirdağ ve Çanakkale'den gelen halk oyunları ekiplerinin dans gösterileriyle devam etti.

KEŞAN'DAKİ KUTLAMALAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen programla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından törende, kutlama mesajlarının okunurken, Rasim Ergene İlkokulu öğrencisi Eda Derin Akar çocuklar adına konuşma yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ise Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz tarafından yapıldı. Resim, şiir, kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından folklor ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Kutlamalarda çocuk müzisyenlerde yeteneklerini sergiledi. Kutlamalara, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

TEKİRDAĞ'DA TBMM'NİN KURULUŞU CANLANDIRILDI

Tekirdağ'da da kutlamalar Süleymanpaşa ilçesine bağlı sahil dolgu alanda bulunan Amfi tiyatroda gerçekleştirildi. Törenlere Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile kent protokolü de katılırken, öğrencilerin gösterileri yoğun ilgi gördü. Kutlamalar kapsamında öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu temsilen gösteri sergiledi. Gösteri büyük beğeni toplarken tören öğrencilerin halk oyunlarıyla son buldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kutlamalar General Basri Saran Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu kutlamalarda, öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü.

KIRKLARELİ'DE ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MEYDANINDA TÖREN

Kırklareli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk koyduğu törenler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Törende İl Milli Eğitim Müdür Hilal Liliyar Özefsun günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kutlamalar, okulların halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam etti. Program sonunda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.