Trakya'da 10 Kasım Anma Törenleri Düzenlendi

TRAKYA'DA 09.05'TE HAYAT DURDU

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Trakya'da vatandaşlar, saat 09.05'te siren sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Edirne'deki tören kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, vali yardımcıları, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kolcu ve Belediye Başkanı Gencan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin anıta çelenk koymasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde, belediye hoparlöründen çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşuna geçildi. Sirenler çalarken, kentte adeta hayat durdu. İş yerlerinde çalışanlar dışarı çıktı, trafik kontak kapatan sürücüler de saygı duruşuna geçti.

ATATÜRK ODASI ZİYARET EDİLDİ

Anıt önündeki törenin ardından Vali Yunus Sezer eşliğindeki protokol, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk odasını ziyaret etti. Protokol Atatürk'ün Edirne ziyaretinde kaldığı yatağa karanfiller bırakırken, Vali Yunus Sezer de anı defterini imzaladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri, Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin Halk Eğitim Merkezi'nde hazırladığı programla devam etti.

KEŞAN'DAKİ ANMA TÖRENİ

Edirne'nin Keşan ilçesindeki tören, saat 08.45'te, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Saat 09.05'te ise 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene; Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, muhtarlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Anma etkinlikleri Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'ndaki programla devam etti. Buradaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sinevizyon gösterisi sunuldu. Program, 'Atatürk' adlı oratoryodan sonra ödül töreni ile son buldu.

TEKİRDAĞ'DA VALİLİK ÖNÜNDE TÖREN

Tekirdağ'da anma etkinlikleri, valilik önünde düzenlenen törenle başladı. Törene; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te siren çalması ile beraber şehirde hayat durdu.

ÇORLU'DA ATATÜRK MEYDANI'NDA TÖREN

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'nda anma töreni yapıldı. Törene; Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu sırada çevredekiler de araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Kentin dört bir yanında siren sesleri yankılanırken, duygusal anlar yaşandı.

KIRKLARELİ'DE ANMA TÖRENİ

Kırklareli'de ise 15 Temmuz Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Saat 08.40'ta başlayan törene; Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk bırakılan törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Anma programı, Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.