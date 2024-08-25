TOKİ Mağdurları Maltepe'den Seslendi: "Mağdurlar Burada Murat Kurum Nerede?"

Haber/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - TOKİ konutlarının zamanında teslim edilememesi, konut fiyatlarına ve taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, Maltepe Meydanı'nda eylem yaptı. Vatandaşların meydana topluca yürümesine izin vermeyen polis ekipleri ile konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu "Vatandaşlar artık sokakta da mı yürüyemeyecek?" diye sordu. Müdahalelerin ardından vatandaşlar "Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?" sloganı ile meydana yürüdü.

31 Mart seçimleri öncesi sık sık eylem yapan TOKİ mağdurları uzun bir aradan sonra yine sokağa çıktı. Konutlarının zamanında teslim edilememesi, konut fiyatlarına ve taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar Maltepe Meydanı'nda eylem yaptı. Vatandaşların meydana topluca yürümesine izin vermeyen polis ekipleri ile konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu "Vatandaşlar artık sokakta da mı yürüyemeyecek?" diye sordu. Müdahalelerin ardından vatandaşlar "Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?" sloganı ile meydana yürüdü.

TOKİ konutlarının 5 senedir teslim edilememesi ve konut fiyatları ile taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar Maltepe Feyzullah Caddesi'nde toplanarak meydana yürümek istedi. Yürüyüşleri polis ekipleri tarafından engellenen vatandaşlar yürüme izinlerinin olduğunu ancak dün gece gerekçesiz iptal edildiğini söyledi. Polis ve eylemciler arasında uzun süren konuşmalar sonrası polis vatandaşlardan slogan atmamalarını, topluca yürümemelerini ve basın açıklamasını bulundukları alanda yapmalarını istedi ancak vatandaşlar bunu kabul etmedi.

Konuyla ilgili TOKİ mağdurlarından Barış Coşkun "Biz valilikten ve emniyetten izinlerimizi aldık arkadaşım bana telefondan izin dokümanlarını da gösterdi ancak dün akşam gelen telefonla yürüyüşün iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Artık emniyet açısından mı bir sorun teşkil etti yoksa kalabalığın fazla olmasından mı ürktüler bilemiyorum" ifadelerini kulandı.

"Torunumun torunu evlendiğinde bile TOKİ'ler bize verilmeyecek diye korkuyorum"

TOKİ mağduru bir vatandaş "Bizi her zaman kısıtladılar. Fazla konuşursak beni de içeri alırlar. Kimseden korkmuyorum ama kendimizden utanıyoruz. Hakkım için buradayım. 2019'da yazıldık o zaman sabit taksitti. O zaman torunum bekardı. Torunum evlendi onun da bebeği 9 aylık oldu. Torunumun torunu da evlendiğinde bile TOKİ'ler bize verilmeyecek diye korkuyorum" diye konuştu.

"Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?"

Meydana yürümek için toplanan TOKİ mağdurları uzun bir süre polis engeline takıldı. Mağdurlar ve polis ekipleri arasında uzun süren tartışmaların ardından alana İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da toplanan yurttaşlara katıldı. Türkoğlu ve polis memurları arasında geçen konuşmada polis memuru yürüyüşe izin verilmeyeceğini, basın açıklamasını bulundukları noktada yapmalarını söyledi. Selçuk Türkoğlu ise "Arkadaşlar basın açıklaması için bir yer belirlemişler oraya uçarak mı gidecekler? Ben buradan yürüyeceğim kimseyi engelleyemeyiz. Vatandaşın sokakta yürümesi de mi yasak?" ifadelerini kullandı. Anlaşmaya varılmasının ardından TOKİ mağdurları toplu bir şekilde meydana yürümeye başladı. Yürüyüş esnasında TOKİ mağdurları "Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?" şeklinde sloganlar attılar.

TOKİ mağdurları yapılan basın açıklamasında "2019 yılında bizlere, barınma hakkımız olan daireleri kura yoluyla tayin etmek istediler. 210 bin TL ve 150 bin TL'lik dairelerimizi sabit taksitle bize vermek istediler biz de sözleşmeye imzamızı attık. Bizlere yüzde 10 peşinatla daire sahibi olabilirsiniz dediler. Şimdi bizlerden 2.5 milyonla 3.5 milyon arasında bir para istiyorlar. Biz dar gelirli vatandaşlar olarak bu paraları ödeyemeyecek durumdayız. Sayın Murat Kurum seçim öncesi çeşitli haber kanallarında bizden ön peşinat olarak 75 bin TL istediğini söyledi" dedi.

"Maç başladıktan sonra kuralları değiştiriyorsunuz. Ev fiyatları 10 katına çıktı. Peşinat 10 katına çıktı"

TOKİ mağdurlarına destek olmak için vatandaşlara katılan İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu da şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı 2019 yılında bir toplu konut projesi başlattı. Siyaseten de bunun karşılığını fazlasıyla aldı. O zaman 'Sosyal devlet dar, sabit gelirli vatandaşlarının barınma sorununu çözmek zorunda' dedi. E çözün o zaman kardeşim. 2019'un rakamlarıyla 250-300 bin TL olarak konutlar yapılacağı söylendi. Sabit taksit olacak, 0,49 faiz oranı olacak KDV yüzde 1 olacak dendi. Bu bir nevi devletin sözüdür. Buradaki vatandaş memleketin geliri yüksek vatandaşı değil ki. Zaten hak sahiplerini dar, sabit gelirli vatandaşlardan seçtiniz. Doğrusu da buydu. TOKİ tüccar, bir müteahhitlik firması bir yapı şirketi değil ki müteahhit gibi davransın. O zamanlar o şartlarla ve bu insanların umutlarıyla, dualarıyla işe başladınız. Şimdi maç başladıktan sonra kuralları değiştiriyorsunuz. Ev fiyatları 10 katına çıktı. Peşinat 10 katına çıktı. Niye bu insanların umutlarıyla oynuyorsunuz? Mevzu şu; alamıyorsan bırak, ben bu evi bu fiyata rahatlıkla serbest piyasada satarım diyor. Sen aslında en başında sosyal konut projesi olduğu için evleri veremediğin yandaşlara şimdi ev temin etmek için bu vatandaşları atlama taşı olarak mı kullandın vicdansız?"