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TMMOB'nin Kayseri Deprem Paneli ve Çalıştayı Erciyes Üniversitesi'nde başladı

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TMMOB'nin düzenlediği Kayseri Deprem Paneli ve Çalıştayı Erciyes Üniversitesi'nde başladı. ERÜ Rektörü Fatih Altun zemin koşullarına dikkat çekti; TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Varol ise deprem olmadan risklerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen "Kayseri Deprem Paneli ve Çalıştayı" başladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, dirençli şehirler oluşturmanın sadece dirençli bina yapmak anlamına gelmediğini, zemin koşullarının da yapıya aktarılması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde devletin seferber olduğunu anımsatan Altun, birçok şehrin yeniden ayağa kalkma noktasına getirildiğini, bu kadar kısa sürede dirençli şehirler oluşturmayı her ülkenin başaramayacağını belirtti.

Erciyes Üniversitesi olarak depremlerle ilgili koordinasyon yaptıklarını, koordinatörlük üzerinden bu süreçleri yönettiklerini anlatan Altun, "Çeşitli malzemelerin depolanması anlamında AFAD bize çok destek oluyor. Koordineli şekilde muhtemel bir senaryoya karşı eylem planımızı oluşturmuş durumdayız." dedi.

TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Varol ise Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, Kayseri'nin de bu gerçeklikten ayrı tutulamayacağını söyledi.

Depremi konuşmak için depremin olmasının beklenmemesi gerektiğine dikkati çeken Varol, "Deprem olduğunda artık konuşma değil, müdahale zamanı gelmiş demektir. Bizim sorumluluğumuz deprem olmadan önce bilimsel verileri ortaya koymak, riskleri belirlemek ve çözüm üretmektir." dedi

Varol, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından farklı mühendislik disiplinlerinin katkılarıyla "Kayseri Deprem Raporu"nu hazırladıklarını ve 15 Mart 2023'te kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı.

Raporda depremin etkilerinden faylara, zemin özelliklerinden yapılaşmaya, yapı güvenliğinden alınması gereken önlemlere kadar pek çok başlığı ele aldıklarını anlatan Varol, bugünkü çalıştayın da bunun devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Amaçlarının korku yaratmak değil, bilinç oluşturarak depreme hazırlıklı bir kent ortaya koymak olduğunu vurgulayan Varol, şöyle konuştu:

"Fayı bilmek kadar zemini ve yapıları da bilmek zorundayız. Deprem sadece faylarla açıklanamaz. Şu soruyu da artık daha cesurca sormalıyız, Kayseri'deki yapı stoku ne durumda? Hangi binaların incelenmesi gerekiyor, hangi bölgeler öncelikli, hangi yapılar güçlendirilebilir, hangileri yenilenmeli? Bunların cevabı kapsamlı yapı envanteri ve bilimsel performans değerlendirmeleriyle ortaya koyulmalıdır. Kayseri açısından özellikle sanayi ve üretimin devamlılığı ayrı bir önem taşımaktadır. Hedefimiz sadece deprem sırasında yıkılmayan bir Kayseri değil, depremden sonra da yaşanabilen, ayağa kalkabilen, üretebilen bir Kayseri olmalıdır."

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş de çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, farklı üniversitelerden gelen bilim insanlarının sunumlarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA
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