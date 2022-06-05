TIR lastiği ve jantla çalışarak güreşte derece yaptılar - Haberler

İslahiye'nin Beyler Mahallesi'nde aynı sokakta oturan hayvancılıkla uğraşan ailelerine destek olan 12'nci sınıf öğrencisi Mahmut Teyfik Akaslan ile 10'uncu sınıf öğrencisi Ferhat Kaya 7 yıl önce birlikte başladıkları güreş sporunda 4 yıl önce okullarında yapılan yetenek taraması sonrasında İslahiye Gençlik Merkezi'nde güreş kursu almaya başladı. Okuldan kalan zamanlarında hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım eden Akaslan ve Kaya, evlerinin bahçesinde TIR Lastiği, TIR jantı ile antrenman yaparak, kendilerini geliştirdi. Gençlik Merkezi'nde görevli güreş antrenörü Aziz Balta, iki arkadaş olan Mahmut Teyfik Akaslan ile Ferhat Kaya'nın başarısını görünce aileleriyle görüşüp lisanslarını çıkrattı.Güreş hocasıyla salonda ve çim alanda çalışmaya başlayan Mahmut Teyfik Akaslan ile Ferhat Kaya, Kahramanmaraş'ta 3 ve 4 Haziran'da yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi Türkiye birinciliği müsabakalarına katıldılar.