TBMM Komisyonu'nda Sosyal Medya Devlerinden Çocuk Güvenliği Raporu

(TBMM) - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda TikTok, Meta ve X temsilcileri sunum yaptı. TikTok temsilcisi, 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de 13 yaş altındaki 428 bin 713 hesabın kapatıldığını ve 7,1 milyon içeriğin kaldırıldığını açıkladı. Meta ve X temsilcileri Zoom bağlantısıyla toplantıya katıldığı için tüm soruları yanıtlayamadı, milletvekillerinin sorularına yazılı olarak cevap verilmesi istendi.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, İstanbul Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik için çalışma ziyareti gerçekleştirileceğini bildirdi. Beyazıt, çalışma ziyaretinin 18 Temmuz Cuma ve 19 Temmuz Cumartesi günü yapılacağını söyledi.

Komisyonun gelecek hafta da çalışmalarını sürdüreceğini belirten Beyazıt, Komisyonu'nun Adalet, Sağlık, Ulaştırma, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığını dinleyeceğini duyurdu. Beyazıt ayrıca, Meclis'in gelecek hafta tatile girme ihtimaline karşı çalışmaların üç gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

X, META VE TİKTOK TEMSİLCİLERİ KOMİSYONDA SUNUM YAPTI

Komisyonda bugün, X Anonim Şirketi, Meta temsilcisi ve Tiktok temsilcisi sunum yaptı. TikTok Temsilcisi Avukat Ahmet Buğra Aydın, yaş kısıtlamalarına ilişkin bilgi vererek, topluluk kurallarında yaş kısıtlamaları kapsamına giren bir içerik tespit edilmesi halinde bu içeriğin yalnızca yetişkinler tarafından görülebilir hale getirildiğini söyledi.

Aydın, "TikTok hali hazırda 13 yaş ve üstü kullanıcılara yönelik bir uygulamadır" diyerek, uygulamanın App Store ve Google Play Store'da 12 yaş üzeri olarak tanımlandığını belirten ve bu sayede ebeveynlerin cihaz tabanlı denetimler aracılığıyla uygulamanın kullanımını engelleyebildiğini veya sınırlandırabildiğini ifade etti. Bu uygulamanın yalnızca teorik bir düzenleme olmadığını dile getiten Aydın, "2026'nın ilk yarısında Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait tam 428 bin 713 hesap bu kapsamda yasaklanmıştır" bilgisini paylaştı.

Aydın, çocuk kullanıcılar için geliştirilen "aile eşleşmesi" özelliğine de değinerek, bu sistemin ebeveynlerin çocuklarının TikTok etkinliklerini denetleyebilmesine ve sınırlandırabilmesine imkan tanıdığını ve bu özelliğin çocukların platform kullanımına yönelik denetim mekanizması sunduğunu kaydetti.

2026'NIN İLK YARISINDA 7,1 MİLYON İÇERİK KALDIRILDI

İçerik moderasyonu verilerini de paylaşan Aydın, 2026 Ocak-Haziran döneminde Türkiye'de platformdan kaldırılan toplam içerik sayısının 7 milyon 192 bin 608 olduğunu açıkladı. Aydın, kaldırılan içeriklerin yüzde 99,4'ünün yayımlanmadan önce kaldırıldığını, içeriklerin yüzde 99,5'inin ise 24 saat içerisinde silindiğini aktardı. Sunumunda ayrıca aynı dönemde Türkiye'de 527 bin 465 hesabın yasaklandığını ve 11 milyon 856 bin 944 yorumun silindiğini dile getirdi.

META TEMSİLCİSİ YEŞİL: OKUL SALDIRILARI İHLAL EDEN TANIMLANMIŞ ŞİDDET OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Zoom bağlantısı ile komisyona katılan ve sunum yapan Meta Türkiye ve Azerbaycan Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Meta platformlarında şiddet içeriklerine yönelik uygulanan politikaları anlattı. Yeşil, "Bizim platformlarımızda bireyler arasındaki silah ya da mühimmat alım satımına ilişkin içerikler veya silah ve patlayıcı nasıl yapılır talimatları anlatan içerikler kesinlikle yasaktır ve kaldırılır" ifadesini kullandı. Bazı ülkelerde bu tür içeriklerin yerel mevzuata göre yasak olmayabileceğini ifade eden Yeşil, buna rağmen Meta'nın yerel düzenlemelerin ötesine geçerek bu içerikleri tespit ettiği anda kaldırdığını söyledi.

Yeşil, silah taşımaya yönelik çağrılar ile bir mekana zorla girme tehdidi içeren paylaşımların da kaldırıldığını kaydederek, "Eğitim kurumları, ibadethane veya seçim zamanı oy kullanma yerleri gibi bir yüksek riskli alanlar olabiliyor ve bunlara ilişkin ölüm, yaralama veya silahla dükkanlara girme gibi tehditler çok daha hassas bir şekilde ele alınıyor" dedi.

Meta'nın tehlikeli örgütler ve kişiler için de ayrı bir politika uyguladığını dile getiren Yeşil, "Terör örgütleri gibi tanımlanmış tehlikeli kuruluşların şiddet eylemlerini meşrulaştırılan, yücelten içerikler kesinlikle yasak" dedi. Yeşil, Meta'nın kayıtlarında "tanımlanmış olay" olarak yer alan saldırılarla ilgili belirsiz referanslara da izin verilmediğini belirterek, haber amacıyla yapılan paylaşımların ise haber özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

Okul saldırılarının Meta açısından özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yeşil, bu olayların "ihlal eden tanımlanmış şiddet olayı" kapsamında değerlendirildiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde okullarda silahlı saldırılar ne yazık ki çok yaygın. Ayrıca Meta'da ABD merkezli bir şirket olarak bunlara müdahale konusunda oldukça tecrübeli ve etkin müdahalelerini zamanla geliştirilmiş bir şirket" diye konuştu.

X TEMSİLCİSİ SADEK: ÇOCUKLARIN KORUNMASI PLATFORMUN ÖNCELİKLERİ ARASINDA

X Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Reem Sadek, komisyona Zoom bağlantısıyla katılarak, milletvekillerine sunum yaptı. İngilizce sunum yapan Sadek'in konuşmasını bir çevirmen de Türkçe olarak aktardı.

Sadek, toplantıya katılma amaçlarının okul saldırıları öncesinde ve sonrasında platform tarafından alınan tedbirleri paylaşmak olduğunu belirterek, Kullanıcılarımızı ve çocuklarımızı, Türkiye'deki çocuklarımızı korumak üzere pek çok ürün geliştirdik ve tedbir aldık. Tabii ki bu bizim en önemli platform önceliklerimizden de bir tanesi çocukların korunması" dedi. Çevrim içi güvenlik konusunda ulusal bir diyalog yürütülmesinin önemine işaret eden Sadek, platformlar, düzenleyiciler ve toplumun birlikte hareket etmesi halinde çocukların daha etkili korunabileceğini ifade etti.

X'in bu konuda küresel bir sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Sadek, özellikle kritik dönemlerde kamunun doğru bilgiye eş zamanlı ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Şiddet olaylarının ardından kullanıcıların saldırıları kınamak ve ailelere taziyelerini iletmek istediğini belirten Sadek, "Ama bunu yaparken elbette insanların hem güvenli hem de özgür bir şekilde fikir alışverişine katılabilmelerini sağlamak bizim görevimiz. Bunu yaparken de bazı kural ve politikalar geliştirdik. Platformda, bazı hususlara da izin verilmemekte. Bu kurallar her ülkede, dünya çapında her yerde eşit olarak uygulanmakta ve kişisel güvenliği korumaya hizmet etmektedir. Eşit ve tutarlı bir şekilde nereden istek giriyor olursa olsunlar tüm kullanıcılarına aynı uygulamalar ve kurallar uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"X'TE ŞİDDET İÇERİKLERİ ALGORİTMALARLA DAHA AZ GÖRÜNÜR HALE GETİRİLİYOR"

Platform politikalarına ilişkin bilgi veren Sadek, "Özellikle nefret, istismar, taciz veya saldırıya yönelik tüm söylemler yasaklanmakta. Bunu yaparken meselenin farklı boyutlarının anlaşılmasını sağlamaya çalışıyoruz. İnsanların açık ama güvenli bir şekilde fikirlerini dile getirebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle de bizim kurallarımıza uymayan, kurallarımızı ihlal eden içeriklerden kullanıcılarımızı korumaya odaklanıyoruz" diye konuştu.

Sadek, X'in algoritmalarının şiddet olaylarının ardından ortaya çıkan zararlı grafik içeriklerin yayılmasını önleyecek şekilde tasarlandığını söyledi. Bu kapsamda erişimi sınırlandıran araçlar, içerik sınıflandırma sistemleri ve olaya özel protokoller uygulandığını kaydeden Sadek, "Böylelikle de şiddet içeren içeriklerin algoritma açısından daha fazla ön plana çıkarılmamasını sağlıyoruz. Daha az görünür olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, ULAŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ ANLAMINA GELMİYOR"

İfade özgürlüğünün ulaşma özgürlüğü anlamına gelmediğini savunan Sadek, zararın düzeyiyle orantılı biçimde çeşitli önlemler uygulandığını söyledi. Sadek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle de postların görünürlüğünün sınırlandırılması X platformunda sınırlandırılması, sonrasında tüm bu içeriklerin ortadan kaldırılması, özellikle de kullanıcının bu postları belli bir süre tekrar paylaşamaması, yine post ortadan silinene kadar kamuya erişiminin engellenmesi, eğer hassas bir içerik var ise 18 yaş altına gösterilmemesi ve yine X kurallarını ihlal eden kullanıcının hesabının askıya alınması ve platformdan kaldırılması. Bu bağlamda çok taraflı bir içerik moderasyon sistemini hayata geçiriyoruz. Amacımız, çocukları korumak için mümkün mertebe şiddet içeren içeriklerin tespit edilmesi, incelenmesi ve ortadan kaldırılmasıdır."

Sosyal medya platform temsilcilerinin sunum yapmalarının ardından komisyonda bulunan milletvekilleri temsilcilere sorularını yöneltti. Meta ve X platform temsilcilerinin komisyon toplantısına Zoom bağlantısıyla katılması ve toplantı akışı içinde tüm sorulara yanıt vermelerinin mümkün olmaması nedeniyle cevapların yazılı olarak iletilmesi talep edildi.

Kaynak: ANKA