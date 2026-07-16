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Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı; İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış

Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı; İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
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Ankara Etimesgut'ta silahla girdiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde 2 bilezik çalan şüpheli, polis tarafından 2 saat sonra evinde yakalandı. Şüphelinin internetten 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' diye arama yaptığı ortaya çıktı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde silahla girdiği kuyumcu dükkanından 2 bilezik gasbeden şüpheli, polis tarafından 2 saat sonra evinde yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin internet üzerinden 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde silahla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli, yaklaşık 200 bin lira değerinde olan 2 bileziği gasbederek, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüphelinin olayın ardından yaya olarak evine gittiği tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında soygun şüphelisi, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak, gözaltına alındı.

İNTERNETTEN 'SOYGUN NASIL YAPILIR' ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri soygunu şüphelinin tek başına gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin evinde yapılan arama ve bilgisayarındaki incelemede ise 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde arama yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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