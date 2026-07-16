Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine demir atan dünyanın en pahalı yatlarından 'Hadar' ve 'Blue' toplam 615 ton yakıt aldı.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen 136 metre uzunluğundaki 'Hadar', denizcilik dünyasında eski adı 'Flying Fox' ile tanınıyor. 2019 yılında Almanya'da inşa edilen ve yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen yatın yeni sahibinin Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet Ailesi olduğu öğrenildi. Daha önce Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Ege koylarındaki tatiline de ev sahipliği yapan mega yatta çift helikopter pisti, sinema salonu, SPA, sauna, yüzme havuzu, dalış merkezi ve hamam bulunuyor.

İskelenin diğer tarafına demirleyen, Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki 'Blue' isimli süper yatın ise Arap milyarder Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtildi. Yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki yatta 9 güverte, çift helikopter pisti, özel plaj kulübü, yüzme platformu ve balkonlu lüks kabinler yer alıyor.

Bodrum Limanı'nda yan yana demirleyen iki lüks yat için gün boyu yakıt ikmal çalışması yapıldı. Karadan iskeleye yanaşan 21 akaryakıt tankerinden Hadar'a 280 ton, Blue'ya ise 335 ton olmak üzere toplam 615 ton yakıt aktarıldı. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından yatların Bodrum'dan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı