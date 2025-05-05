TİKA, Kuzey Makedonya'daki Eğitim Kurumlarına Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yaşar Bey İlkokulu ile Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesine eğitim desteği sağlandı.

Yaşar Bey İlkokulu'nda yeni eğitim alanları ile Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Türkçe eğitim sınıflarının onarım ve donanım projelerinin açılış törenleri yapıldı.

İki eğitim kurumunda ayrı ayrı düzenlenen törenlere Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kuzey Makedonyalı Türk milletvekilleri ve siyasiler, eğitim kurumlarının temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'da birçok kurumuyla faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, çok önemli projelere imza attığını söyledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik ile 3 gün boyunca Kuzey Makedonya'daki farklı bölgelere ziyarette bulunduklarına ve bu vesileyle çeşitli açılışlar yaptıklarına işaret eden Ulusoy, TİKA'nın kültürden turizme, tarımdan eğitime insanların hayatına dokunan birçok projeyi hayata geçirdiğini vurguladı.

Ulusoy, bugün açılışı yapılan projelerin, ülkenin hem eğitim altyapısına hem de eğitim kalitesine ve standardına katkı sağlandığını dile getirerek, "Bu, ülkenin verdiği göçle mücadeleye kadar sonuçları olan bir katkı. Biz buna çok değer ve önem veriyoruz. TİKA'mızın buradaki faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Birçok alanda bu çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

TİKA, Kuzey Makedonya'da yaklaşık 400 eğitim projesine imza attı

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, Kuzey Makedonya'da bugüne kadar yaklaşık 400 eğitim projesi gerçekleştirdiklerine, eğitim alanında yaptıkları yatırımların temel felsefesinin, öğrencilerin daha iyi şartlara sahip okullarda eğitim almaları ve tecrübe kazanmaları olduğuna işaret etti.

Bugünkü projeyle öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlayan Pedagoji Fakültesindeki iki sınıfın tadilatını yaparak ekipman ve malzemeleriyle desteklediklerini belirten Çevik, "Bugün Yaşar Bey İlköğretim Okulu'nda Arnavutça, Makedonca ve Türkçe sınıflarının yeniden revize edilmesi, oluşturulması ve kaliteli fiziki şartlara sahip sınıflarda bu üç toplumun öğrencilerinin eğitim görmesine imkan sağladık." ifadesini kullandı.

Aziz Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Dekanı Biljana Kamçevska da TİKA'nın, fakülteye verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşar Bey İlköğretim Okulu Müdürü Rahim Maksuti de okulun TİKA'nın desteğiyle, çağın ihtiyaçlarına uygun, donanımlı ve çağdaş öğrenme ortamı sunacak üç modern sınıfla zenginleştirildiğini söyledi.