Kırşehir'de 'Dijital Medya Çalıştayı' başladı

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) tarafından Kırşehir'de düzenlenen "Dijital Medya Çalıştayı" açılış programıyla başladı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dijital medya ile haberin artık daha kısa sürede daha geniş kitlelere ulaştığını, bu durumun internet gazeteciliğine güçlü bir imkan getirdiğini söyledi.

Doğru bilginin, kamu yararının ve toplumsal güvenin taşıyıcısı olan haberin, teyit edilmeden paylaşıldığında kişileri, kurumları, şehirleri etkileyebildiğini ifade eden Demiryürek, dijital çağda haberin doğruluğunun, hızdan önce geldiğini belirtti.

Sosyal medya ve dijital platformlarla birlikte kamu yararını gözeten gazeteciliğe daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Demiryürek, şöyle konuştu:

"Toplumla kamu kurumları arasında bağ kuruyorsunuz. Vatandaşın sesini, beklentisini, memnuniyetini ve eleştirisini görünür kılıyor, kamu hizmetlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunuyorsunuz. Basın, şehirlerin hafızasını tutar, toplumun nabzını yansıtır. Kamu yönetiminin sahayla temasını güçlendirir. Yapıcı eleştiriyi, sahadan gelen doğru bilgiyi ve kamu yararını esas alan habercilik anlayışını değerli buluyoruz. Bir haber gündemi oluşturmakla kalmaz, yarının hafızasına da not düşer. Kullanılan bir başlık, verilen bir görüntü, toplumda güveni, algıyı ve ortak duyguyu etkileyebilir. Gazetecilikte doğruluk, hakkaniyet, mahremiyete saygı, kamu yararı ve sorumlu dil her zaman daha değerlidir. Yapay zekanın, sosyal medya algoritmalarının ve hız rekabetinin mesleği dönüştürdüğü bir dönemde gazeteciliğin özü korunmalıdır. O öz, doğru bilgi, insan onuruna saygı ve topluma karşı duyulan sorumluluktur."

"Net bir çizgi çizmek zorundayız"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay da "Basılı gazete mi, internet sitesi mi?" tartışmalarını geride bırakarak, arama motorlarının yapay zeka entegrasyonlarıyla değiştirdiği, ziyaretçi trafiklerini algoritmaların belirlediği ve çoklu platform yayıncılığının zorunluluk haline geldiği köklü bir dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi.

Dijital haberciliğin önünde ekonomik sürdürülebilirlik, teknolojik entegrasyon ve etik değerler olmak üzere önemli hususların yer aldığını anlatan Çay, sosyal medya platformlarında milyarlarca verinin dolaşıma girdiğini, bilgi bombardımanı altında dijital kullanıcıların bir içeriğe odaklanma süresinin saniyelerle ölçülecek kadar azaldığını ifade etti.

Çay, yanlış bilgi ve dezenformasyonun doğru bilgiye kıyasla 6 kata kadar daha hızlı yayıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık haberin değeri yalnızca ne kadar hızlı üretildiği ve tıklandığı ile değil, ne kadar güvenilir olduğu ile de ölçülmektedir. Bu bilinçle hareket etmediğimizde, dijital çağın en değerli para birimi olarak görülen tıklama sayıları, sarsılan güven duygusunun faturasını ödemek için yeterli olmayacaktır. Yapay zeka teknolojileri artık laboratuvarlardan çıkmış, yazı işlerinin ve haber merkezlerinin tam merkezine yerleşmiştir. Bugün tamamen yapay zeka tarafından üretilen sahte videolar, manipüle edilmiş ses kayıtları ve algoritmik dezenformasyon, gerçeği tehdit eden birer silaha dönüşmüştür. Hepimiz yakından takip ediyoruz, İsrail soykırımının geldiği son noktada, İsrail'in hakim olduğu yapay zeka teknolojileri üzerinden soykırımı nasıl manipüle etmeye ve örtmeye çalıştığı aslında bunun en acı örmeği. Bu nedenle net bir çizgi çizmek zorundayız. Yapay zeka, gazetecinin yerine geçen bir özne değil, gazeteciyi destekleyen bir araç olmalıdır. Gazeteciliğin geleceğini belirleyecek olan şey ise teknolojinin hızı değil, insan denetimi ve mesleki etik olacaktır."

Programda, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de konuşma yaptı.

Yaklaşık 110 ulusal ve yerel gazetecinin katıldığı çalıştay, gün boyu çeşitli oturumlarla devam edecek.