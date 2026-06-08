Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

ABD- İsrail'in İran'a 28 Şubat günü başlattığı ve 40 gün boyunca karşılıklı şekilde süren saldırılarda geçici ateşkese rağmen dün gece tansiyon yükseldi. İran, İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından İsrail'e saldırı düzenledi. İsrail de İran'ın saldırılarına yanıt verdi.

TRUMP TARAFLARA ÇAĞRI YAPTI

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden zirve yapmasının ardından Donald Trump, “İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı.” ifadelerine yer verdi.

İRAN: İSRAİL'E SALDIRILAR SONA ERDİ

Bu çağrının ardından İran'dan açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu; İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına yeniden başlaması halinde daha şiddetli saldırılarla karşılık vereceği uyarısında bulundu.