Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sırasında 3 işçi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı