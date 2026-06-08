Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada kısmi çökme oldu. Beton blokların altında kalan 3 işçi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sırasında 3 işçi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı