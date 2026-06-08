Haberler

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada kısmi çökme oldu. Beton blokların altında kalan 3 işçi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sırasında 3 işçi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası tüm programını iptal etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular

Galatasaray'a hayırlı olsun! Kritik maddeyi masaya koydular
Kılıçdaroğlu grup toplantısını nasıl başlatacak?

Kılıçdaroğlu grup toplantısını nasıl başlatacak?

İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı

Ne kucağındakinden ne de karnındakinden utanmadı

Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Metrobüste ölüm takibi! Ferdi'yi hayattan koparan sebep akılalmaz