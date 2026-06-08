Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, yeni sezonun planlamasına hız verdi.

Transfer çalışmalarının yanı sıra teknik kadroyu da yeniden yapılandırmak isteyen Yıldırım'ın, camianın yakından tanıdığı isimleri kulübe geri döndürmek için harekete geçtiği belirtildi.

AYKUT KOCAMAN BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktörlük görevi için en güçlü aday olarak Aykut Kocaman'ın adı öne çıkıyor. Aziz Yıldırım'ın futbol yapılanmasında önemli rol verdiği Oğuz Çetin de yaptığı açıklamada henüz kesinleşen bir durum olmadığını ifade ederken, gözler teknik direktör kararına çevrildi.

VOLKAN DEMİREL VE KUYT TEKNİK EKİPTE

Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde açıkladığı planlamaya göre Volkan Demirel ve Dirk Kuyt'ın teknik ekipte yer alması bekleniyor. Yıldırım, Volkan Demirel ile yaptığı görüşmede, "Seçilirsem senin de görevde olmanı istiyorum" dediğini, tecrübeli çalıştırıcının ise bu teklife olumlu yanıt verdiğini açıklamıştı. Dirk Kuyt'ın da kendisine iletilen teklif için "Gelirim" cevabını verdiği belirtilmişti.

AYKUT KOCAMAN DETAYI

Volkan Demirel daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de teknik direktörlük için en doğru ismin Aykut Kocaman olduğunu söylemişti. Demirel, "Aykut Kocaman göreve gelirse yanında olmaya hazırım. Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi halinde Volkan Demirel'in teknik ekipte yer alma ihtimali daha da güçlenmiş durumda.