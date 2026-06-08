Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

DİSİPLİN KONUSUNDA GÜVENCE ALINDI

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün haberine göre Galatasaray yönetimi, Jhon Duran'ın geçmişte yaşadığı disiplin problemlerini masaya yatırdı. Sarı-kırmızılıların, oyuncu cephesinden benzer olayların tekrar yaşanmayacağına dair güvence aldığı belirtildi.

SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE

Buna rağmen Galatasaray yönetiminin tedbiri elden bırakmak istemediği ifade edildi. Habere göre sarı-kırmızılılar, yaşanabilecek olası disiplin ihlallerine karşı sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi eklemeyi planlıyor. Bu maddeyle kulübün olası sorunlar karşısında elini güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.

YILLIK KAZANCI DA BELLİ OLDU

Öte yandan Jhon Duran'ın Galatasaray'dan kazanacağı ücret de ortaya çıktı. Kolombiyalı futbolcunun yıllık 4 milyon euro garanti ücret ve 1 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 5 milyon euroya kadar gelir elde edebileceği belirtildi.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKMIŞTI

Daha önce teknik direktör Okan Buruk'un da Jhon Duran transferine olumlu rapor verdiği ve oyuncuyla görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Galatasaray yönetiminin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.