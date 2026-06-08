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Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

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İstanbul Büyükçekmece’de bir düğünde sahne alan salon sanatçısı, ezan okunduğu sırada müziğe ara verilmesin "Ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın, böyle şeyler oluyor bu ülkede..." sözleriyle tepki gösterdi.

  • İstanbul Büyükçekmece'de bir düğünde sahne alan sanatçı, ezan okunduğu için müziğin durdurulmasına 'Kusura bakmayın, böyle şeyler oluyor bu ülkede' diyerek tepki gösterdi.
  • Sanatçının ezan sırasında müziğe ara verilmesine yönelik sitemi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Büyükçekmece’de bir düğünde sahne alan salon sanatçısının, ezan okunduğu sırada müziğe ara verilmesini isteyen davetlilere gösterdiği tepki sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sahnede mikrofonu eline alarak, "Kusura bakmayın, böyle şeyler oluyor bu ülkede..." diyerek sitem eden şarkıcıya, sosyal medya kullanıcıları "Saygı duymak zorundasın" diyerek çok sert tepki gösterdi.

"BÖYLESİ ŞEYLER OLUYOR BU ÜLKEDE"

Olay, İstanbul Büyükçekmece'deki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünde sahne alan ve eğlenceyi yönlendiren salon sanatçısı, ezanın başlamasıyla birlikte davetlilerden müziğin durdurulması yönünde bir talep aldı. Müziğe ara vermek zorunda kalan şarkıcı, bu duruma sahnede mikrofon başındayken tepki gösterdi. Salondaki misafirlere seslenen sanatçı, “Ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın, böyle şeyler oluyor bu ülkede…” ifadelerini kullanarak memnuniyetsizliğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Düğündeki o anlara ait cep telefonu görüntülerinin internete düşmesiyle birlikte tartışma kısa sürede büyüdü. Sanatçının ezana ve salondaki davetlilerin hassasiyetine karşı takındığı üslup, sosyal medya platformlarında büyük bir infiale yol açtı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Salon şarkıcısını haber yapıp sinirlerimizi zıplatmayın yahu.

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

bu ülke derken? o kadar yabancı ki ülkemize..

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Haber YorumlarıCüneyt Saka:

Salon kadini

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Haber Yorumlarımete fatihan fatihan:

Senin uluman sürse sürse üç beş yıl süreer ezan binlerce yildır okunuyor,okunacak.,..

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