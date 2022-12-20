Tibet'teki Yarlung Zangbo Nehri'nin Havadan Manzarası

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi iline bağlı Mainling ilçesinde Yarlung Zangbo Nehri'nin Mainling kesiminden bir manzara görülüyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Dong Zhixiong/Xinhua)

NYİNGCHİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi, son yıllarda ekolojik koruma ve restorasyon çalışmalarında önemli başarılar elde etti.

Tibet'teki büyük nehirlerdeki ve göllerdeki su kalitesi geçen yıl genel olarak iyi düzeydeydi. Bölgesel ekoloji ve çevre departmanının Haziran ayında yayınladığı bir rapora göre, Yarlung Zangbo Nehri ve Lhasa Nehri dahil olmak üzere nehirlerdeki yüzey suları II. Sınıf olarak derecelendirildi.

Yarlung Zangbo Nehri'nin Mainling kesimindeki manzaraya bir göz atalım.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi iline bağlı Mainling ilçesinde Yarlung Zangbo Nehri'nin Mainling kesiminden bir manzara görülüyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Dong Zhixiong/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi iline bağlı Mainling ilçesinde Yarlung Zangbo Nehri'nin Mainling kesiminden bir manzara görülüyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Dong Zhixiong/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi iline bağlı Mainling ilçesinde Yarlung Zangbo Nehri'nin Mainling kesiminden bir manzara görülüyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Dong Zhixiong/Xinhua)

Havadan çekilen birleştirilmiş fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi iline bağlı Mainling ilçesinde Yarlung Zangbo Nehri'nin Mainling kesiminden bir manzara görülüyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Dong Zhixiong/Xinhua)