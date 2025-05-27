Texas'ta Şiddetli Fırtına: 160 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı

Texas'ta Şiddetli Fırtına: 160 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı
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Houston kentinde meydana gelen şiddetli fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu 160 binden fazla kişi elektrik kesintisi yaşadı. Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarlarla birlikte dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

NEW ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kenti ve civarında şiddetli fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu 160 binin üzerinde kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Texas'ın Houston şehrinde sabahın erken saatlerinden itibaren, sağanak, dolu ve sert rüzgarlar etkili oldu.

Houston'un en büyük elektrik dağıtım şirketi CenterPoint Energy'nin kesinti takip sistemine göre, fırtınadan sonra şehirde en az 160 bin kişi saatlerce elektriksiz kaldı.

Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde devrilen ağaçlar evlere zarar verdi.

Şiddetli rüzgarların ilerleyen saatlerde ülkenin güney doğusundaki Louisiana ve Mississippi eyaletlerine doğru ilerlemeye devam etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca bugün öğleden sonra, Mississippi'nin orta kesimleri için ani sel uyarısı yayımlanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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