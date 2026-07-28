Tekvando ile mülteci çocuklara umut

Dünya Tekvando Federasyonu Sporcu Komitesi Başkanı Mehmet Kani Polat, 2015'te kurulan Tekvando İnsani Yardım Vakfının (Taekwondo Humanitarian Foundation - THF), zorunlu göçün çocuklar üzerinde oluşturduğu sosyal ve ekonomik dezavantajları spor yoluyla azaltmayı amaçladığını belirtti.

İsviçre'nin Lozan kentindeki THF merkezinden AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Polat, vakfın mülteci çocuklara yalnızca tekvando eğitimi vermediğini, yabancı dil ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra farklı spor branşlarıyla desteklenen kapsamlı programlar yürüttüğünü söyledi.

Yaklaşık 22 yıldır tekvandoyla ilgilenen, Avrupa Tekvando Federasyonu Komisyon Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı olan Polat, çalışmaların mülteci kamplarının yanı sıra kamp dışında yaşayan mülteci çocuklara da ulaştırıldığını, yetenekli sporculara ise uluslararası müsabakalara katılabilmeleri için destek sağlandığını anlattı.

"Gençlere yeni bir hedef ve umut oluşturmak istiyoruz"

Mülteci çocukların eğitimden uzaklaşma, sosyal dışlanma, şiddet ve suça sürüklenme gibi risklerle karşı karşıya kalabildiğine dikkati çeken Polat, sporun bu gençlerin hayatında disiplin, aidiyet ve gelecek hedefi oluşturabilecek önemli bir araç olduğunu vurguladı. Polat, "Gençlerin kriminal olaylara sürüklenmesini ve farklı olumsuz yapıların içinde bulunmasını önlemek, onları tekvando yoluyla bu ortamlardan uzaklaştırmak ve kendilerine yeni bir hedef, yeni bir umut oluşturmak istiyoruz." dedi.

THF'nin Ürdün ve Ruanda'nın yanı sıra farklı bölgelerdeki mülteci kamplarında faaliyet yürüttüğünü belirten Polat, en kapsamlı programlardan birinin Ürdün'deki Azrak Mülteci Kampı'nda sürdürüldüğünü söyledi. Kampta yaklaşık 300 çocuğun düzenli olarak tekvando eğitimi aldığını aktaran Polat, program kapsamında İngilizce ve sanat derslerinin yanı sıra badminton ve voleybol gibi farklı spor branşlarında da eğitim verildiğini kaydetti.

Polat, vakfın yaklaşımına dair bilgiler vererek, "Aslında orada bir spor ekosistemi oluşturuyoruz. Tekvandoyla başlayan süreç, daha sonra eğitim ve farklı spor branşlarıyla genişliyor. Spor ile eğitimi bir arada gören bir anlayış içerisindeyiz." diye konuştu.

Azrak Kampı'ndan Paris 2024 Olimpiyatları'na

Vakfın çalışmalarının en dikkati çeken örneklerinden birinin Suriyeli Yahya Al Ghotany olduğunu belirten Polat, genç sporcunun Ürdün'deki Azrak Mülteci Kampı'nda tekvandoya başladığını ve THF'nin desteğiyle uluslararası müsabakalara uzanan bir gelişim süreci yaşadığını anlattı.

Polat, "Yahya, kampın içerisinde tekvandoya başlayan çocuklardan biriydi. Burada tekvandoyu öğrendi, uluslararası müsabakalarda başarılar elde etti ve bu başarıların ardından Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı. Kampın içerisinden çıkan bir sporcunun olimpiyatlara kadar ulaşması, oradaki diğer çocuklar için de çok önemli bir örnek oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

THF'nin yalnızca çocukları sporla buluşturmayı değil, yetenekli sporcuların önündeki maddi engelleri kaldırmayı da amaçladığını vurgulayan Polat, uluslararası müsabakalara katılabilecek gençlerin ulaşım, konaklama, ekipman ve organizasyon giderlerinin vakıf tarafından karşılandığını söyledi.

Ekonomik imkanları yetersiz olan sporcuların uluslararası arenadan uzak kalmamasını hedeflediklerini ifade eden Polat, "Temel yaklaşımımız gençleri tekvandoyla buluşturmak, aralarındaki yetenekli sporcuları belirlemek ve onları uluslararası müsabakalarda desteklemek." dedi.

Kamp dışında yaşayan mültecilere kulüpler aracılığıyla ulaşılıyor

Mültecilerin önemli bölümünün kampların dışında yaşadığına dikkati çeken Polat, THF'nin bu kişilere ulaşabilmek için farklı ülkelerdeki yerel tekvando kulüpleriyle ortak çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Paris'te iki, Malta'da bir kulüple yürütülen programlarda İranlı, Suriyeli ve Afgan mültecilerin ücretsiz tekvando eğitimi aldığını belirten Polat, Ukraynalı mültecilere yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünü söyledi.

Polat, bu modelle mülteci gençlerin yalnızca spor yapmasının değil, yaşadıkları ülkelerdeki spor topluluklarının bir parçası haline gelmesinin de amaçlandığını belirterek, "Bu çocukların ekonomik durumları nedeniyle sporun dışında kalmasını istemiyoruz. Tekvando eğitimini ücretsiz almalarının yanı sıra uluslararası müsabakalarda ortaya çıkan ekonomik yükleri de vakıf olarak karşılamaya çalışıyoruz." görüşünü dile getirdi.

Yerel federasyonların sahadaki çalışmalar açısından önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Polat, Kenya'da planlanan yeni faaliyetler için Kenya Tekvando Federasyonu ve ilgili kurumlarla temas yürütüldüğünü, spor malzemelerinin temini ve eğitim altyapısının oluşturulması üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin ilgili kuruluşları ve Uluslararası Olimpiyat Komitesiyle de temas halinde olduklarını aktaran Polat, özellikle başarılı mülteci sporcuların uluslararası müsabakalara ve olimpiyatlara hazırlanması konusunda işbirliği yürüttüklerini söyledi.

Polat, "Uluslararası başarı gösteren sporcuların olimpiyatlara taşınması noktasında Uluslararası Olimpiyat Komitesiyle birlikte çalışıyoruz. Lozan'da da bu ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef, çalışmaların kapsamını daha fazla dezavantajlı gruba genişletmek

THF'nin gelecek dönem hedeflerine de değinen Polat, tekvandonun disiplin, öz güven ve aidiyet duygusu kazandıran yapısının farklı dezavantajlı gruplar için de kullanılabileceğini belirterek, "Önümüzdeki yıllardaki en temel hedefimiz şiddet görmüş kadınlara, yetimlere ve kriminal suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde yaşayan gençlere eğitim vermek. Bu grupları da tekvandoyla tanıştırmak istiyoruz." dedi.

Vakfın mülteci sporcuları yalnızca antrenmanla değil, uluslararası organizasyonlarla da buluşturduğunu ifade eden Polat, Fransa'nın Montargis kentinde 61 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen dayanışma turnuvasını buna örnek gösterdi.

Mülteci ve engelli sporcuların herhangi bir ekonomik yük üstlenmeden turnuvaya katıldığını aktaran Polat, organizasyonun ardından sporcular için birkaç gün süren bir eğitim kampı düzenlendiğini söyleyerek, "Mülteci sporcuları yalnızca müsabakalarla değil, uluslararası eğitim faaliyetleriyle de dünyayla buluşturmayı hedefliyoruz. Farklı ülkelerden sporcularla aynı ortamda antrenman yapmaları, üst düzey sporcularla çalışmaları ve dünya tekvandosuyla bağlarını güçlendirmeleri bizim için çok önemli." diye konuştu.

Bu tür organizasyonların ekonomik imkanları sınırlı sporcuların dünya çapındaki rakiplerinden geri kalmamasına katkı sunduğunu belirten Polat, THF'nin spor ile eğitimi bir arada yürüten modelini farklı ülkelerde ve daha geniş gruplara ulaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: AA