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Teknoloji odaklı "Kod Adı Kırlangıç" dizisi yeni sezonda farklı maceraları ekrana taşıyacak

Teknoloji odaklı
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TRT 1'de yayınlanan "Kod Adı Kırlangıç" dizisi, ikinci sezonunda yeni maceraları ve kadrosuyla her pazar 18.00'de ekrana geliyor.

TRT 1'de yayınlanan "Kod Adı Kırlangıç" dizisi, ikinci sezonunda yeni maceraları ve kadrosuyla her pazar 18.00'de ekrana geliyor.

Yapımını Zera Medyanın, yapımcılığını Şeyma Eraz Çelik'in üstlendiği dizinin senaryosunu Kamuran Süner kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

Genç kahramanların bilim ve teknolojiyle maceralarını işleyen yapım, gizemli olayların ardındaki sırları çözmek için teknolojik araçları ve yaratıcılıklarını kullanan karakterleri bilimin gücüyle tanıştırıyor.

Çocuklarımızı korumamız, iyi yetiştirmemiz gerekiyor.

Okul Müdürü Lütfi karakterini canlandıran Altan Erkekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizide, mezun ettiği öğrencilerle bir eğitim kadrosunda yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli öğretmenlerle genç kuşaklara bir şeyleri aktarabilmenin heyecanını yaşayan bir müdür olarak dizide görevimi yapıyorum. Çocuklarımızı korumamız, iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Dünyada tek çocuk bayramı bize Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen, 23 Nisan. Ülkenin eğitimcileri, anne babaları ve bütün ülke fertleri olarak çocuklarla çok ilgilenmemiz lazım. Çünkü çevreyi, vatanı korumak kadar, teknolojiye de sahip çıkmak gerekiyor."

Çekimlerin güzel geçtiğini kaydeden sanatçı, 45-65 yaşlarında büyüklerin de seyrettiği dizide yer almanın mutluluğunu dile getirerek, yeni bölümlerde yazar kadrosunun sürprizlerinin olacağını aktardı.

"Altan Erkekli gibi bir duayenle oynamak benim için çok gurur verici"

"Yiğit Efe" karakterini canlandıran Ali Kayra Gürel, yeni sezonda sürpriz konukların olacağına işaret ederek, "Teknofest inanılmazdı benim için. İlk defa böyle teknolojilere tanık oldum. Selçuk (Bayraktar) abiyle sahne çektik. Onunla sohbet ettik. Çok keyifliydi. Bu benim için inanılmaz bir heyecandı. Gezdik, gördük, öğrendik. Çok güzeldi. Altan Erkekli gibi bir duayenle oynamak benim için çok gurur verici. Onun dışında rapçi Sefo geldi. Hayatımda ilk defa bir rapçiyle sahne çektim. Çok eğlenceliydi." dedi.

Gürel, teknoloji dizisinde oynamanın, teknoloji dizisi çekmenin ve çocukları teknolojiye yöneltmenin çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

"Aslan" karakterine hayat veren Haktan Küçükçeşme, yeni sezonda okulda çeşitli maceralar yaşadıklarını aktararak, "Dizimizin ana rolü teknolojiyi insanlara tanıtmak. Dizide yer aldığım için gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlarım da öyle düşünüyordur. Küçük ve büyük yaştaki izleyenlerimizi teknolojiye teşvik ediyor. Bu da gerçekten bence çok güzel bir şey." diye konuştu.

"Gittikçe sahiplenilen bir diziye dönüşmeye başladı"

Oyuncu Ayhan Taş, yeni oyuncuların yer aldığı yeni sezonda, çocukların okul yaşamının yanı sıra arkadaşlığın ve rekabetin görülebileceğini vurguladı.

Dizinin kadrosunun biraz farklılaştığını söyleyen Taş, şu bilgileri verdi:

"Kadro genişledi. Dışarıdan gelen konuk oyuncular çok güzel. Gittikçe sahiplenilen bir diziye dönüşmeye başladı. Hikayeler netleşti. Çocuklar için örnek olacak teşvik edici kısımları daha netleşti. Daha bilimsel, teknolojik yanlara önem verildi. Sokakta çocuklar beni tanıyor artık, 'Kamil abi' diyorlar bana. Dizi kuşağı yakaladı. Herkes beğeniyor. Büyükler de beğeniyor."

Gençlerle çalışmanın keyifli olduğuna değinen Taş, "Bize karşı saygılarını görmek o kadar güzel ki... Böyle sarılıp öpmeden hiç geçmiyorlar. Birbirleriyle ilişkilerini görmek çok güzel. Birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Set dışındaki arkadaşlıkları çok güzel. Bu set içine de çok yansıyor. Oyunculuk sanatını devam ettirecekler. Belli ki seviyorlar. Onlarla bu konularda da sohbet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hikayemiz yenilendi"

"Güneş" karakterine hayat veren Selin Ceylan Aslan da yıldızlar ekibi olarak ikinci sezona dahil olduklarını belirterek, "İkinci sezon, bir teknoloji okulunda geçiyor. Biraz daha 9 çocuk arasındaki o tartışmayı, dostluğu ve okuldaki gizemi konu olan bir sezon. Daha fazla yarışma yapıyoruz ve teknolojiyle ilgili daha çok şey gösteriyoruz. Ben özellikle Altan abiyle oynarken heyecanlanıyorum. Okuma provasında ilk gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Korhan abiyle de aynı şekilde. Çok fazla şey öğreniyoruz onlardan. Çok keyifli geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Korhan Herduran ise yeni sezonun daha sürprizli geçtiğini dile getirerek, "Hikayemiz yenilendi. Artık okuldayız. Aspar'ı da değiştirdik. Bir beden eğitimi öğretmeni oldu. Çocukların sağlığını, spor hayatını doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Hatta çocuklar yetmedi, artık öğretmenlerin spor hayatını yönlendirmeye çalışıyor. Hikayemiz çok renklendi. Ekibimize yeni katılan çok değerli isimler oldu. Her yeni bölümde okula sürpriz konuklarımız geliyor. İzleyicimiz dikkatini bizden ayırmasın." şeklinde konuştu.

Gençlerle aynı yapımda oynamanın motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Herduran, şöyle devam etti:

"Onların oynayış biçiminden çok etkileniyorum. Çünkü onların algısında oyun oynamak çok daha kıymetli. Açık konuşmak gerekirse bir yetişkin olarak onlardan çok öğreniyorum. Naçizane bizim de onlara bir rol model olma motivasyonumuz var. Onu layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu etkileşimin benim açımdan öyle de bir kıymeti var." dedi.

Dizi, hızla dijitalleşen dünyada gençlerin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olmasını teşvik ederken, eğlence ve öğreticiliği de bir araya getiriyor.

Yapımın ikinci sezonunun hikayesi kısaca şöyle:

"Yiğit Efe ve arkadaşları teknoloji okuluna başlar ve burada eski rakipleriyle yeniden karşılaşır. Okul, geçmişten gelen gizemlerle doludur ve en büyük sır, okulun altındaki esrarengiz kapıda saklıdır. Yiğit Efe ve ekibi, bu sırları çözmeye çalışırken eski düşmanlar ve yeni tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalır."

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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