TEKNOFEST'te genç araştırmacılardan küresel pazara uzanan projeler

YEDİTEPE Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, üniversite bünyesinde geliştirilen ve TEKNOFEST'te tanıtılan ürünlerinin küresel pazara açılacağını belirterek, "Siha kategorisinde 'En İyi Sistem Tasarım Ödülü'nü kazandık. İHA kategorisinde öğrencilerimiz şu anda Kocaeli'de yarışıyor ve ilk beşte oldukları bilgisi ulaştı. Ayrıca Hyperloop alanında da 'En İyi Tasarım Ödülü' aldı. Üniversitemiz, 2024 yılında Avrupa'daki tescil sıralamalarına göre ilk sırada yer alıyor ve 2025 yılı dahil toplam 185 patentimizi tescilledik. TEKNOFEST kapsamında en iyi buluşlarımız arasından seçilen 10 patentimizi tanıtacağız. 2 projemiz de Demoday'da sergilenecek. Bunlardan biri savunma sanayinde kullanılabilecek mayın tarama robotu, diğeri ise biyopolimer bazlı kaplama teknolojisi olacak. Bu demoların büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz, bu nedenle ziyaretçilerin mutlaka standımızı görmesini tavsiye ederim" dedi.

Yeditepe Üniversitesi bu yıl TEKNOFEST'e Savaşan İHA, Serbest Uluslararası İHA, Hyperloop (hızlı tren), Uydu Teknolojileri ve Güvenlikli Uydu Teknolojileri olmak üzere 5 dalda katıldı. Yaklaşık 50 öğrencinin görev aldığı projelerde ekipler, SİHA kategorisinde 'En İyi Sistem Tasarım Ödülü' ve Hyperloop alanında 'En İyi Tasarım Ödülü' kazandı.

Üniversitenin teknoloji alanındaki çalışmalarını ve TEKNOFEST'e katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, TEKNOFEST'in 8 yıldır hem öğrenciler hem de akademisyenler için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "2018'de başlayan bu serüven, artık K12 gibi daha küçük yaştaki öğrencileri teknoloji ve prototipe yönelik ürünler geliştirmek için sahaya çekti. Yeditepe Üniversitesi açısından en büyük katkısı, öğrencilerimizin hem derslerde hem de laboratuvarlarda ürün odaklı çalışmaları kümeleşerek yürütmeye başlaması oldu. Bundan sonraki süreçte, bu değerli girişimcilik faaliyetlerinin daha çok şirketleşmeye ve küreselleşmeye katkı sağlayacağı öngörülüyor. T3 Vakfı'nın bu ortak vizyonu, üniversitemizin vizyonuyla örtüşüyor. Yarışmalardan elde edilen başarılarla şirketlerimizin daha katma değerli ürünler geliştireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ VE AKADEMİSYENLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ'

Üniversitede Ar-Ge komisyonları, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), proje yönetim ofisi, araştırma merkezi ve Teknopark yönetimi gibi önemli birimlerde öğrencilerimizi ve akademisyenleri desteklediklerini vurgulayan Oğuz Bayat, "Dış paydaş olarak gördüğümüz kuruluşlara da kuluçka, ön kuluçka ve Teknopark gibi organizasyonlarımız aracılığıyla hizmet sunuyoruz. 14 araştırma merkezimiz aracılığıyla araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunu sürdürüyoruz. Tüm Ar-Ge ve girişimcilik paydaşlarının bir arada olması için, yeni nesil Venture Studios yapısını oluşturduk. Böylece tüm girişimcilik bileşenlerini tek bir çatı altında ortak bir sınıf mantığıyla birleştiriyor ve etkinliklerle destekliyoruz" dedi.

5 DALDA YARIŞMA, ÇİFTE BÜYÜK ÖDÜL

Yeditepe Üniversitesi'nin bu yıl TEKNOFEST'e 5 dalda katıldığını aktaran Prof. Dr. Oğuz Bayat, "Birincisi Savaşan İHA, ikincisi Serbest Uluslararası İHA yarışması, üçüncüsü ise Hyperloop adı verilen hızlı tren projesi. Ayrıca Uydu Teknolojileri ve Güvenlikli Uydu Teknolojileri dallarında yaklaşık 50 öğrencimiz TEKNOFEST Kulübü, Teknoloji Kulübü ve IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Kulübü olarak görev aldı. Şu anda öğrencilerimizin bir kısmı Gökçeada'da, bir kısmı Gebze'de, bir kısmı ise Kocaeli'de yarışmalara devam ediyor. Güzel haberler alıyoruz, bu süreç hepimiz için devam edecek. SİHA kategorisinde 'En İyi Sistem Tasarım Ödülü'nü kazandık. İHA kategorisinde öğrencilerimiz şu anda Kocaeli'de yarışıyor ve ilk beşte oldukları bilgisi ulaştı. Ayrıca Hyperloop alanında da 'En İyi Tasarım Ödülü'nü almış durumdalar ve yarışlar hızla devam ediyor. Üniversitemiz, 2024 yılında Avrupa'daki tescil sıralamalarına göre ilk sırada yer alıyor ve toplamda 185 patentimiz tescillendi" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST kapsamında en iyi buluşlarımız arasından seçilen 10 patentimizi burada tanıtacağız" diyen Prof. Dr. Bayat, TEKNOFEST Patent kurulunun belirlediği iki ürünü de demoday etkinliklerde sergileyeceklerini belirterek, "Bunlardan biri savunma sanayinde kullanılabilecek mayın tarama robotu, diğeri ise polimer bazlı kaplama teknolojisi olacak. Bu demoların büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz, bu nedenle ziyaretçilerin mutlaka standımızı görmesini tavsiye ederim. Ayrıca TEKNOFEST ve sonrasındaki girişimcilik ekosisteminde ortaya çıkan tüm ürünler, Teknoparkımız bünyesindeki diğer şirketlerle buluşturulacak ve hep birlikte küresel pazara açılacak" diye konuştu.

KÜRESEL PAZARA AÇILMA HEDEFİ

TEKNOFEST'te dereceye giren projelerini uluslararası platformlarda tanıtmayı planladıklarını belirten Bayat, "Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma kapsamında ABD ve İngiltere'de düzenlenen fuarlara Teknopark olarak katılım sağlayacağız. Bu süreçte büyük firmalarla iş birliği yapmayı, bakanlığımızın desteklediği demodaylar ve networking etkinlikleriyle yeni yatırımcılarla buluşmayı hedefliyoruz. Özellikle son dönemde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde ürünlerimizi dünyaya lisanslayarak ve ticari hale getirerek sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ"

Patent sayısının fazla olduğunu belirten Bayat patent portföyümüzden seçtiğimiz 50 patent için ticarileştirme çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. 29 yıllık üniversite olarak bu sayının önemine değinen Bayat sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak yatırımcılarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda en kolay ticarileştirilebilecek ve lisanslanabilecek ürünlere odaklandık. TEKNOFEST'e üniversitemizden yine güçlü bir katılım olacak. Ayrıca teknolojik girişimlerde bizimle çalışmak isteyen herkesi bu ekosisteme katılmaya davet ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi ve Teknopark olarak kucaklayıcı bir yaklaşımla kendilerini dinleyeceğiz."

'TEKNOFEST'TE SİHA ALANINDA HAZIRLADIĞIMIZ PROTOTİP ÇOK BEĞENİLDİ'

Bayat, "TEKNOFEST'te özellikle SİHA alanında hazırladığımız prototip hakemler tarafından çok beğenildi. Bu prototipin firmalarla yapılacak ortak çalışmalarla savunma sanayine entegre edilmesini hedefliyoruz. Serbest İHA kategorisinde ise 5G ile gelişen haberleşme teknolojileri doğrultusunda bu araçların taşımacılıkta kullanılabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle İHA alanında kısa süre içerisinde şirketleşme ve kümelenme çalışmalarını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.