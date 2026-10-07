Tekirdağ'da sigarayı bırakan 3 kişi, hayatlarında büyük değişim yaşadı

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Tekirdağ'da sigara içmeye genç yaşlarda başlayan Necmettin Durmuş, Ruksan Talebi ve Alper Şimşek, bağımlılıktan kurtuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, genç yaşta sigaraya başlayan 60 yaşındaki Necmettin Durmuş, 63 yaşındaki Ruksan Talebi ve 44 yaşındaki Alper Şimşek'in sigarayı bırakma hikayesi anlatıldı.

Necmettin Durmuş, AA muhabirine, 14 yaşında sigaraya başladığını, gençlik döneminde sigarayı "büyüme ve hava atma aracı" olarak gördüğünü söyledi.

Sigaranın ilerleyen yıllarda bağımlılığa dönüşeceğini o dönemde bilmediğini ifade eden Durmuş, günde üç pakete kadar sigara içtiğini belirtti.

Durmuş, sigarayı bıraktıktan sonra hayatında önemli değişiklikler olduğunu ifade ederek, "Şimdi bir yere gideceğim zaman acaba sigara içiyor mu düşünmüyorum. Çok rahat bir şekilde gidebiliyorum. Tam tersi sigara içen yerlere giremiyorum. Sonra da insan olsa yanından geçmek istemiyorum. O dumanın kokusunu almak istemiyorum." dedi.

"Hiçbir zaman geç değil. Hiçbir zaman 'ben bırakamam' demeyin"

Merdivenleri daha rahat çıktığını ve bisiklet grubuna katıldığını anlatan Durmuş, "Yaklaşık 6 senedir ağzıma koymuyorum. Hayattan memnunum ve hayatıma da bundan sonra sigarayı kesinlikle sokmayı düşünmüyorum." diye konuştu.

Durmuş, sigara kullananlara bırakmaları yönünde tavsiyede bulunarak, "Ben 55 yaşında bıraktım. Hiçbir zaman geç değil. Hiçbir zaman 'ben bırakamam' demeyin. İradeniz varsa bu işi yaparsınız." ifadelerini kullandı.

"Ruhen, bedenen, cüzdanımdan çok büyük bir yük kalktı"

Ruksan Talebi ise sigaraya 14-15 yaşlarındayken dedesinden istediği sigarayla başladığını söyledi.

Uzun yıllar sigara kullandığını belirten Talebi, farklı dönemlerde bırakmayı denediğini ancak yeniden başladığını dile getirdi.

Talebi, üçüncü bırakma denemesinde başarılı olduğunu belirterek, "Ruhen, bedenen, cüzdanımdan çok büyük bir yük kalktı. Kahvemi tek başına içmeye başladım. Sigarasız içmeye başladım. Ondan tadı aldım. Sonra sonra her şeyden tat almaya başladım. Bu denemenin bu kadar kolay olabileceğini düşünmemiştim." diye konuştu.

Alper Şimşek de geçirdiği kazanın ardından sporu bıraktığı dönemde sigaraya başladığını ifade etti.

Aslında içmek istemediğini ancak günde iki paketten fazla sigara içtiğini belirten Şimşek, daha önce de bırakmayı denediğini söyledi.

Evlilik öncesinde sigarayı bıraktığını ve yaklaşık 7 yıl kullanmadığını dile getiren Şimşek, daha sonra yeniden başladığını, bir süre sonra tekrar bıraktığını belirtti.

Son sigarayı bırakmasının üzerinden iki ay geçtiğini belirten Şimşek, bu süreçte nefes alma, koku ve tat alma duyularında değişiklikler yaşadığını anlattı.

Şimşek, sigarayı bırakmasında çocuğunun da etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşte elimde görünce sigarayı 'Ne zaman bırakacağız?' dedi. 'Bırakacağım çocuğum.' dedim. Sonra bıraktım. Şu an iyiyim. Öncelikle bir cümle var. Bu cümleyi sigaranın onlara söylettiğinin aslında farkına varmamız lazım. 'Ben severek içiyordum.' Hayır, sen severek içmiyorsun. Sana bu lafı sigara söylettiriyor. Sen sana zarar veren bir şeyi niye severek yapasın? Bu cümleyi ona sigaranın kurdurduğunu anladığı gün zaten bırakmaya ilk adımı atmış demektir. Önce 'severek içmiyorsun, bağımlısın.' Bunu kabul et. Ondan sonra da o yolda ilerle."

"Sigarayı bırakın, hayata nefes katın"

Tekirdağ Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli doktor Esra Nur Doğru da her yıl sigaradan binlerce kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Sigara Bırakma Poliklinikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sigara bırakmak isteyenlere destek olduklarını ifade eden Doğru, "Karar verin ve bizden yardım isteyin. Bizler sizin için buradayız. Bırakmak için tekrar denemekten asla vazgeçmeyin. Tekrar deneyip başarabilirsiniz. Sigarayı bırakın, hayata nefes katın." dedi.

Kaynak: AA