Tekirdağ'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kocaeli'nde yaşayan Adem Ocak (21), arkadaşlarıyla 2 gün önce ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde denize girdi. Ocak, bir süre sonra denizde kayboldu. Aramalara rağmen Ocak'a ulaşılamadı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ocak'ın cesedi, denize girdiği noktadan yaklaşık 500 metre uzakta bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Kocaeli'nde yaşayan Adem Ocak (21), arkadaşlarıyla 2 gün önce ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde denize girdi. Ocak, bir süre sonra denizde kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aramalara rağmen Ocak'a ulaşılamadı. Ara verilen çalışmalar bu sabah tekrar başladı. Ekipler sonar cihazlarıyla da zaman zaman arama yaptı.

Akrabalarıyla arama çalışmalarını takip eden baba Erdal Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gündür çocuğundan gelecek güzel haberi beklediklerini söyledi.

Ekiplerin ilk andan itibaren arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ocak, "Serinlemek için denize gireyim demiş arkadaşlarına, sonra suya girmiş, bir süre sonra görülmemiş. Bize şaka mı yapıyor, bir yerlerde mi? İnşallah sağ salim bekliyoruz. İki gündür sahil güvenlik ekipleri arıyor. Havadan, botlarla, dalgıç ekipleriyle arama yapılıyor. İnşallah bulunur diye bekliyoruz." dedi.

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ocak'ın cesedi, denize girdiği noktadan yaklaşık 500 metre uzakta bulundu.

Denizden çıkarılan ceset, incelemenin ardından otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.