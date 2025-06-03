TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu... Ak Partili Milletvekilinden Dem Partili Milletvekiline 'Siz Kimsiniz' Sorusu

(TBMM) - TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu'nda, bugün 30 Mayıs-2 Haziran günleri arasında don felaketinden etkilenen illere yapılan ziyaretler değerlendirilirken; muhalefet ve AK Partili milletvekilleri arasında saha ziyaretlerinde her kesinden katılımcılının bulunup bulunmadığı konusunda tartışma yaşandı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir'in Komisyon Başkanı Adem Korkmaz'ın tartışmaya müdahalede bulunmasını talep ederek, "Arkadaşlar herkes gözlemlerini aktarabilsin" demesi üzerine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Demir'e "Siz kimsiniz" diye sordu. Demir'in kendini tanıtması üzerine Kurt, "İlk defa gördüm" dedi.

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı. Ülke genelinde 65 ilde olmak üzere 34 ilde yoğun bir şekilde etkili olan zirai don felaketinin etkileri ve üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin araştırılması için kurulan komisyon, çalışmaları kapsamında don olayından etkilenen illeri ziyaret ederek sahada incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri bu kapsamda, ilk ziyaretini 31 Mayıs Cumartesi günü Malatya'ya gerçekleştirdi. Ardından Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'ye giden olan heyet, yerinde incelemeler yaptı.

Komisyon, bugünkü oturumunda 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ziyaret gerçekleştirdiği illerin değerlendirmesini yaptı. Komisyon Başkanı Korkmaz, zirai dondan etkilenen 13 ili ziyaret ettiklerini kaydederek, üç bölgeyi içerisine alan ciddi saha incelemelerinde bulunduklarını belirtti. Saha ziyaretlerine devam edeceklerini aktaran Korkmaz, Karadeniz Bölgesi ve Manisa merkezli olmak üzere Ege Bölgesi'nde de yerinde incelemelerde bulunacaklarını dile getirdi. Korkmaz, komisyonun bugünkü oturumunda, değerlendirmelerin ardından çalışmaların tamamlanıp hazırlanacak ön raporu Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunacaklarını söyledi.

"Cumhuriyet tarihinde görülmemiş, deprem felaketinden sonraki en büyük felaketlerden birisidir"

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, saha ziyaretlerinde en fazla karşılaşılan sorunlarla ilgili 20 tane durum tespiti yaptıklarını belirtti. Mağdur olan binlerce insan olduğunu aktaran Aldemir, zararların karşılanarak süreç içerisinde olarak nelerin yapılması gerektiğini belirlemeleri gerektiğini kaydetti. TARSİM'le ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Aldemir, "Sigortalı olan veya olmayan üreticilerin TARSİM'e kayıt olması ve mevcut sistemin de mutlak suretle düzenlenmesi gerekir. Çünkü TARSİM'e üye olan kişiler olmasına rağmen ne yazık ki TARSİM'e yönelik bir memnuniyetsizlik olduğu ortada" dedi. Aldemir'in tespitleri kısaca şu şekilde:

"Çiftçilerimizin, sulama ücretlerinin en az yarı yarıya veya tamamının ödenmemesi ile ilgili bir talebi var. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan üreticilerin de zirai don afetinden kaynaklanan zararın değerlendirmeye alınması ve karşılanması istenmektedir. 'Kullanılmak istenilen kredilerin teminat miktarıyla ürün maliyetlerinin eşit olması, üreticinin krediye ulaşmasını zorlaştırmaktadır' deniliyor ve böyle bir talep var. Don nedeniyle ürünlerin yok olması tarım işçilerinin işsiz kalmasına sebep olmuştur. Çalışma sürelerinin düzenlenmesi talep edilmektedir. Örneğin Niğde'de bu durumdan etkilenen 35 bin kişi olduğuyla ilgili durum tespiti yapılmıştır. Yaşanan zirai don felaketi son 75 yılın özellikle en zor zamanlarında olan ve fiziki olarak yapılan hiçbir çalışmanın da yeterli olmadığı bir durum yaratmıştır. Bu Cumhuriyet tarihinde görülmemiş, deprem felaketinden sonraki en büyük felaketlerden birisidir. 35 ilimizi gerçekten büyük oranda yıpratmıştır. Bununla ilgili devletimiz inşallah elinden geleni yapacaktır."

"TARSİM veya ödemeler konusunda birlikte hareket geliştirelim"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bölgede yapılan ziyaretlere ilişkin gözlemlerini aktarırken "Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu değil de bizden sanki bir parti komisyonu gibi davranmamız istendi. Öncelikle bunu reddediyorum. Giden milletvekillerinin hangi partiden olduğu değil, oradaki sorunun tespiti ve konuşmaların konunun üzerinde yürümesini sağlayacak ortamın yaratılması gerekir" dedi.

Saha ziyaretlerine ilişkin eleştirilerde bulunan Gürer, "Biraz önce Kayseri Milletvekilimiz yanımızdaydı, haberi yok. Kayseri'de toplantı yapılıyor da CHP'li vekile haber verilmiyorsa AK Partili vekil arkadaşımızın çağırdığı kişilerle toplantı oluyorsa bir adaletsizlik var" ifadelerini kullandı. Komisyon üyelerine birlikte hareket etme çağrısında bulunan Gürer, "Yasal anlamda neler düzenlenecekse TARSİM veya ödemeler konusunda birlikte hareket geliştirelim ve bunu bir an önce yapalım. İçinde beklediğimiz koşullarda bu bekleyecek bir olay değil. Önümüzdeki yıl da ya bunu sürdüreceğiz ya da kaybedeceğiz" diye konuştu.

AK Partili Kurt'tan 'Siz kimsiniz' sorusu

Gürer'in konuşması esnasında muhalefet milletvekilleri ve AK Partili milletvekilleri arasında saha ziyaretlerinde her kesimden katılımcının bulunup bulunmadığı konusunda tartışma yaşandı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir'in Komisyon Başkanı Korkmaz'ın tartışmaya müdahalede bulunmasını talep ederek, "Arkadaşlar herkes gözlemlerini aktarabilsin" demesi üzerine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Demir'e yönelik "Siz kimsiniz" dedi. Demir, "Ben DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir" yanıtını verdi. Kurt, ardından "İlk defa gördüm de o yüzden sordum" ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin saha incelemelerine ilişkin değerlendirmelerinin ardından ön raporun görüşmelerinin basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.