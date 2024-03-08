KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan: Kadının erkekle fırsat eşitliği için mücadeleye devam ediyoruz

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, "Yıllarca başörtüsünden zulüm görmüş binlerce, milyonlarca kardeşimizin en önemli sorununu ortadan kaldırarak önce kadını kadına eşitledik, kadının erkekle fırsat eşitliği için de mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin İl Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bugün farklı duyguları bir arada yaşadıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananlar nedeniyle bir taraflarının hüzünlü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Gerçekten Gazze'de binlerce insan katledildi. Yıllardır sistematik, bilinçli ve gerçekten planlı soykırım devam ediyor. Gazze'de bir kadın öldürüldüğünde o siyonistler fotoğrafını alıyor, sosyal medyada paylaşıyorlar. Diyorlar ki 'Bir taşla iki kuş vuruldu.' Dolayısıyla özellikle kadınları öldürüyorlar, bebekleri katlediyorlar çünkü biliyorlar ki Gazze'nin kadınları hayatta olduğu sürece Gazze düşmeyecek." diye konuştu.

Erdoğan, Gazze'deki doğum oranlarının ciddi şekilde düştüğüne, erken doğum riskinin arttığına, doğan bebeklerin hayatta kalmalarının çok zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten acının artık tarif edilemediği bir nokta yaşanıyor orada. Artık insanlığın geldiği en son nokta olarak görüyoruz bu noktayı. Siyasiler olarak bu anlamda gerçekten sesimizi en yüksek oktavdan her noktaya iletmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz her uluslararası toplantıda sesimiz ve sözümüz yettiğince ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu anlamda yıllardır mücadele ettiği gibi son süreçte de çok ciddi emek sarf ediyor. Bir taraftan dua edeceğiz, bir taraftan destek olmaya devam edeceğiz. Bize düşen bu. Allah bizim yaşadığımız huzuru, mutluluğu, esenliği onlara da yaşatsın diye dua ediyoruz."

"Kadının erkekle eşit haklara, fırsatlara ve imkanlara sahip olması gerekir"

KEFEK olarak 27 milletvekiliyle yürüttükleri çalışmalara değinen Erdoğan, toplumda kadının statüsünün erkekle eşit olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Kadının erkekle eşit haklara, fırsatlara ve imkanlara sahip bulunması gerektiğini düşündüklerini, bu anlamda Türkiye'de son 22 yılda önemli işler yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Yıllarca başörtüsünden zulüm görmüş binlerce, milyonlarca kardeşimizin en önemli sorununu ortadan kaldırarak önce kadını kadına eşitledik, kadının erkekle fırsat eşitliği için de mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar da Gazze'de yaşanan zulüm nedeniyle bugünü buruk kutlayabildiklerini dile getirdi.

Alemdar, "Allah onlara da bir an önce bizim gibi yaşama fırsatı versin. İnşallah bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Sadece kendimiz için değil tüm dünyadaki mazlumlar için mücadele eden, adalet götüren, mazlumun yanında kimsesizin kimi olan Cumhurbaşkanımıza destek vererek onları da inşallah özgürlüğüne kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan da programda konuşma yaptı.

Erdoğan ve Alemdar, konuşmaların ardından masaları dolaşıp karanfil verdikleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.