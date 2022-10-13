TBMM Genel Kurulu'nda "Sansüre Hayır" Sloganı Yankılandı, Sansür Yasası Teklifi'nin 'Gerçeğe Aykırı Bilgi Yayma' Suçunu Düzenleyen Maddesi...

CHP milletvekilleri, 'sansür yasası' teklifinin gazetecilere ve sosyal medya kullanıcılarına 3 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önünü açan 29. maddesini, TBMM Genel Kurulu'nda alkışlarla protesto etti. Genel Kurul'da "Sansüre hayır" sloganı yankılandı. Protestonun sürmesi nedeniyle madde üzerindeki görüşmelere geçilemedi ve TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturumu kapatmak zorunda kaldı.

TBMM Genel Kurulunda, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin tartışıldığı oturum tartışmalara sahne oldu.

ALKIŞLI PROTESTO YAPTILAR

Teklifin en çok eleştirilen ve "sansür yasası" olarak adlandırılmasına neden olan 29. madde üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Dünyanın bütün ülkelerinde despotlaşan iktidarlar, son dönemlerinde baskılarını artırırlar, demokrasi dışı yollara tevessül ederler. Bu, genel, evrensel bir gerçektir… Türkiye, dünya milletler ailesinin bir üyesidir. Türkiye'nin dünya milletler ailesi içindeki itibari, demokrasi ligindeki bu pozisyonu, biraz sonra görüşülecek 29. maddenin yasalaşması halinde hiçbirimizin, AK Parti'nin de MHP'nin de istemeyeceği bir hale düşecek endişesini taşıyoruz. Muhalefet, yasadan korkacak, cezaevinden korkacak olsa muhalefet olmazdı zaten. Bu konularda hodri meydanız. Kanun teklifini hazırlayanlara 10 dakika daha düşünmeleri için protestomuzu, demokratik karşı protestomuzu ayakta alkışlarla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi. CHP Grubu, 29. madde üzerindeki görüşme öncesinde ayağa kalkarak düzenlemeyi alkışlarla protesto etti.

"ÇEKİÇLE KÜRSÜYE ZARAR VERDİLER"

OTURUM KAPATILDI

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN 29. MADDE NEDİR?

"MADDE 217/A

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.