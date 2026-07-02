TSK düzenlemesi Meclis'te tartışma yarattı
TBMM'de görüşülen TSK kanun teklifinde, terör suçlarından kamu görevinden çıkarılanların iadesine ilişkin 7. madde, muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefet, düzenlemenin yürütmeyi durdurma kararlarını işlevsiz kılarak hukuk devletini zedelediğini savunurken, iktidar partisi maddenin geçmesinde ısrarcı oldu.
(TBMM) - Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen TSK ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde, terör suçlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılanların göreve iadeye ilişkin mahkeme kararlarını düzenleyen madde hakkında, "Eğer siz muhalefet partisi sıralarında oturuyor olsaydınız ve siz kendinizi bu yargı düzeni karşısında güvencesiz görüyor olsaydınız 7'nci maddeye 'evet' der miydiniz?" dedi.
Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TSK personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 17 maddelik Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, terör suçlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan ve askeri, kolluk ve istihbarat gibi kritik görevlerde yeniden göreve dönüşü gündeme gelen personel hakkında açılan davalarda verilen göreve iade niteliğindeki mahkeme kararlarının, üst yargı denetiminden geçip kesinleşmeden uygulanmamasını düzenleyen 7'inci madde üzerine söz aldı.
Bayraktutan, düzenlemenin gerekçesinde yer alan "FETÖ ile iltisaklıdır" ifadesine dikkati çekerek, geçmiş uygulamalara atıf yaptı. Bayraktutan, "Bundan önce yapılan şeylerde buna ilişkin, terörle iltisaklı olanlar yürütmeyi durdurma kararlarıyla mı Türk Silahlı Kuvvetlerine geldiler? Daha önce yürütmeyi durdurma kararı mı aldılar?" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan yargı süreçlerine de değinen Bayraktutan, "15 Temmuzdan üç gün sonra 4 bin 500 hakimi bir gecede meslekten attığınızda bunlar yürütmeyi durdurma kararlarıyla mı Adalet Bakanlığına geldiler? Ne diyordunuz? 'Ne istediniz de vermedik?' diyenler o tabanı açanlarla gelmediler mi? Nerede görüldü yürütmeyi durdurma kararının hukuk devletinde buna ilişkin bir bariyer teşkil edildiği?" dedi.
Düzenlemeye ililkin eleştirilerde bulunan Bayraktutan, "Yürütmeyi durdurma kararını gerekçe göstererek MİT'te terör iltisakıyla alakalı olarak hukuk devletinin içine dinamit atamazsınız. Değerli arkadaşlarım, bu madde bir dinamit maddesidir. Yurttaşın, vatandaşın devlete karşı en önemli güvencelerinden bir tanesi yürütmeyi durdurma" diye konuştu.
Bayraktutan, düzenlemenin yargı süreçlerinin tamamlanmasını bekleyen yapısına da itiraz ederek, "Eğer yürütmeyi durdurmayı alamazsanız, 'Yürütmeyi durdurmayı bütün yargı yolları tükendikten sonra işleme koyalım' derseniz burada hukuk yoktur, burada bir kabile devleti vardır" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİLİ KIRKPINAR: TELAFİSİ İMKANSIZ MAĞDURİYETLER DOĞURABİLİR
İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, teklifin 7'inci maddesine ilişkin yaptığı konuşmada, idari yargı süreçlerinin uzun sürdüğünü belirterek, "İdari yargı süreçlerinin çok uzun sürdüğü hepimizin malumudur. Bu belirsiz zaman zarfında mahkeme kararı uygulanmazsa, özellikle askeri personel ve MİT mensupları için telafisi imkansız mağduriyetler doğuracaktır. Bu düzenleme, en nihayetinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi duvarından mutlak surette dönecektir" ifadelerini kullandı.
Kırkpınar, düzenlemenin yargı kararlarının uygulanmasına etkisine ilişkin olarak da değerlendirmede bulunarak, "Siz, aslında bu maddeyle Hakimler ve Savcılar Kurulu eliyle atadığınız kendi hakimlerinize 'Verdiğiniz hukuki kararların üst mahkeme onaylayana kadar hiçbir hükmü yoktur' demiş oluyorsunuz. Bir ülkede mahkemelerin kararlarını bizzat kanun koyucu eliyle işlevsiz kılmak o hukuk düzenini tamamen tasfiye etmek demektir" dedi.
Konuşmasında güvenlik ve terörle mücadele vurgusu da yapan Kırkpınar, İYİ Parti'nin terör örgütlerine karşı tavrının net olduğunu söyleyerek, "Bizler terör örgütlerinin, FETÖ'nün, PKK'nın ve bu devlete pusu kuran her bir hainin amansız düşmanıyız. Terörle mücadele hukuk çiğnenerek değil hukuka sımsıkı sarılarak yapılır. Masum insanları üzerlerindeki o haksız lekeyle yaşamaya mahkum etmek hiçbir devlet ciddiyetine sığmaz" diye konuştu.
TEKLİFİN İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE GÖRÜŞMELERE GEÇİLDİ
Kanun teklifinin 1 ile 8'inci maddelerini kapsayan birinci bölüm üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından 9 ile 17'nci maddeleri kapsayan ikinci bölümün görüşmelerine geçildi. İkinci bölüm üzerine söz alan Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, muhalefetin teklifin görüşmelerine iki temel nedenle direnç gösterdiğini belirterek, Meclisin çalışma takviminin ve gündeme gelecek kanun tekliflerinin netleştirilmemesini eleştirdi.
Ekmen, "Bunun ilki yaklaşık bir aydır Meclisin kapanma takviminde hangi kanun tekliflerinin geleceği, hangisinin görüşüleceği ve bunların içinde muhalefetin neye itiraz edip etmeyeceğinin ön görüşmeler yoluyla kesinleştirilmesi meselesiydi. Ne madde sayısı belli ne içerisinde ne olacağı belli, 1 Temmuz olmuş, Anayasa'ya göre Meclisin kapanması lazım, daha Plan Bütçeye o teklif gelmemiş" ifadelerini kullandı.
Ekmen, muhalefet partilerinin paketten bazı maddelerin çıkarılması yönünde ortak tutum aldığını söyleyerek, "Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi şu paketten 2 maddenin çıkartılması konusunda ısrarcı oldu. Bu 2 madde az önce oylanan 7'nci ve 8'inci maddeydi" diye konuştu.
AK Parti sıralarına seslenen Ekmen, 7'nci maddeye ilişkin değerlendirmesinde, "Eğer siz muhalefet partisi sıralarında oturuyor olsaydınız ve siz kendinizi bu yargı düzeni karşısında güvencesiz görüyor olsaydınız 7'nci maddeye 'evet' der miydiniz? Hakimler ve Savcılar Kurulunun kurduğu bütün tahakküm düzenine rağmen, meslekten atılmış binlerce hakime rağmen, tamamen steril bir yargı düzeninde dahi verilmiş kararın uygulanmasına en az beş yıllık bir erteleme yaptınız. AK Parti, her şeye rağmen kendi tarihini yok sayan, kendi programını yok sayan, kendi duruşunu yok sayan, kendi geçmişini neredeyse bir kalemde silen bir düzenek oldu. Sayın Abdullah Güler böyle talimat veriyor. Beyefendi aşağıya da inmiyor zaten, yukarıdan 'Bu madde geçecek' diyor, madde geçiyor" dedi.
TBMM Başkanvekili Bingöl, teklifin ikinci bölümü üzerine görüşmeler esnasında, gündemde başka bir iş bulunmadığından, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.