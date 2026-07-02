TSK düzenlemesi Meclis'te tartışma yarattı

(TBMM) - Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen TSK ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde, terör suçlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılanların göreve iadeye ilişkin mahkeme kararlarını düzenleyen madde hakkında, "Eğer siz muhalefet partisi sıralarında oturuyor olsaydınız ve siz kendinizi bu yargı düzeni karşısında güvencesiz görüyor olsaydınız 7'nci maddeye 'evet' der miydiniz?" dedi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TSK personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 17 maddelik Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, terör suçlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan ve askeri, kolluk ve istihbarat gibi kritik görevlerde yeniden göreve dönüşü gündeme gelen personel hakkında açılan davalarda verilen göreve iade niteliğindeki mahkeme kararlarının, üst yargı denetiminden geçip kesinleşmeden uygulanmamasını düzenleyen 7'inci madde üzerine söz aldı.