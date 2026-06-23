DEM'in Batman araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

(TBMM) - DEM Parti'nin, Batman'daki Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen işkence, cinsel istismar ve usulsüzlüklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek. Kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden önce partilerin grup önerileri görüşüldü.

DEM Parti'nin, Batman'daki Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen işkence, cinsel istismar ve usulsüzlüklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisini açıklamak üzere söz alan Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Eminim ki burada oturan birçok arkadaş ne olduğundan bittiğinden haberdar bile değildir. Büyük bir kısmı da ilk defa şimdi burada duyacak. Ne yaşandı, neden yaşandı, neden bunları duymuyorsunuz? Çünkü bu bakım merkezinde oluşan olaylara müdahale etmeyen zihniyet açığa çıktıktan sonra ne yapıyor? Yayın yasağı getiriyor, RTÜK bütün haberleri kaldırıyor ve dosyada gizlilik kararı veriyor ve haliyle Türkiye kamuoyunun bunu duymasına engel oluyor" diye konuştu.

Kunt Ayan, iddialara konu bakımevi olarak ismi verilen Şifa Merkezi'nde, yaşananları şöyle aktardı:

"Bizim adına 'işkence evi' dediğimiz yerde ne yapılmış biliyor musunuz? 2025 yılının Ekim ayında bu kurumun eski bir çalışanı Batman Jandarma Komutanlığına gidiyor. Korkunç bir ihbarda bulunuyor, burada bir engelli yurttaşın ellerinin ve ayaklarının çarşaflarla bağlandığından, kangren olduğundan ve yaşamını yitirdiğinden, ölüme sürüklendiğinden ve bu olayın üstünün kapatıldığından bahsediyor. Peki, Jandarma ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Savcılık ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Bakanlık peki? Ancak güzellemeler yapmakla meşgul, o da hiçbir şey yapmıyor. Daha sonra aradan beş ay geçiyor, 19 Mart 2026 tarihinde aynı kurumda çalışan iki kişi tekrardan Jandarmaya gidiyor. Diyor ki 'Bu kurumda insanlara lağım suyu içiriliyor, kaynar suyla yıkanıyorlar, elleri ayakları bağlanıyor ve dövülüyor' ve devam ediyor 'Bu kurumda cinsel saldırılar var ve üstü kapanıyor, kamera kayıtları siliniyor' ve öteye gidiyor, diyor ki 'WhatsApp grubunda bu yapılan işkencenin, eziyetin bir de esprisini yapıyorlar.' Bu söylediklerimin hepsi dosyada mevcut ve dosyadan aldığımız bilgilerle bunları size söylüyoruz. Sizce bu az önce anlatmış olduğum, sıralamış olduğum hususları bu kişilere uygulayan kişiler mi tek başına sorumludur? Tek fail onlar mıdır? Elbette ki değildir. Bu işin faillerinden biri, bu işin sorumlularından biri Emniyettir arkadaşlar, savcılıktır, Bakanlıktır, iktidardır; hiç kusura bakmayın çünkü bu, münferit bir olay değil ağır ihmallerin olduğu bir olay silsilesidir."

EKMEN: "BÜTÜN BAKIM MERKEZLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR SORUŞTURULMALI"

DEM Parti'nin grup önerisine ilişkin söz alan Yeni Yol Grubu adına Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Özel Batman Şifa Bakım Merkezi'ndeki olayların araştırılması nedeniyle verilen bu Meclis araştırması önergesini desteklediklerini belirterek "Olayların başlangıcında elleri ve ayakları bağlandığı için kangren olarak ölen bir kişiden bahsediliyor, ardından hastalara lağım suyunun içerilmesi -yani bu artık eziyet amaçlı özel bir saldırıdır, işkencedir- sistematik olarak fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı, cinsel saldırı vakalarının yaşandığı gösteriliyor. Herhangi bir devlette böyle bir olay olabilir mi?" diye sordu.

Bu olayın Özel Batman Şifa Merkezi özelinde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Ekmen, "Batmanda ki diğer bütün bakım merkezlerinin bir soruşturma kapsamına alınması gerekiyor ve az sonra vereceğim örneklerden de anlaşıldığı üzere, tıpkı Kartalkaya yangınında olduğu gibi bu olay bir vesile kabul edilerek Türkiye'deki bütün bakım merkezlerinde yaşanan sorunlar insani bir şekilde ve idarenin sorumluluğu açısından merkeze alınarak bir soruşturma konusu yapılmalıdır" dedi.

ÇAN: "ÖNERİNİN SAHİBİ KONUYU ANLATIRKEN İKTİDAR PARTİSİNDEN HİÇBİR ÖNEMSEME EMARESİ GÖRÜLMEDİ"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, söz konusu grup önerisinin çok önemli iddialar içerdiğini ancak önemsenmediğini gördüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burada konu konuşulurken, önerinin sahibi milletvekilimiz konuyu anlatırken iktidar partisinden hiçbir dikkat, ses, önemseme emaresi görülmedi. Üç yıllık bu 28'inci dönemde, sağlıkla ilgili ve sosyal hizmetlerle ilgili önümüze çok vaka geldi. Hastaların damarına antifriz enjekte edildi, diyaliz hastalarına antifriz enjekte edildi -denetimsizlikten- AKP'den çıt yok. Yenidoğan çetesini araştırdık, onlarca sayfa muhalefetimizi yazdık, Komisyon kendi değerlendirmelerini yazdı, yapılması gerekenleri yazdı; denetim yok. Onlarca çocuğumuz maalesef vefat etti, kaybettik; resmen cinayetti. Peki, hayatın en üretken çağındaki gençlerimiz, erişkin çağındaki vatandaşlarımız tatil için gittikleri Bolu Kartalkaya'da -az önce değinildi- hayatlarını kaybettiler, 78 kişi, yarısından çoğu çocuk ve kadın; sizden çıt yok. Ne yapıyorsunuz peki? Sadece ve sadece bir suçlu arama peşindesiniz. Gelin, bugün bu konuyu değerlendirelim, tüm Türkiye'de olduğu gibi, Batman'daki Özel Şifa Bakım Merkezindeki bu konuyu bir araştırma komisyonuna çevirelim ve buradan vatandaşımız bir fayda görsün."

ÖNCÜ: "AKSİLİKLER VAR MI VAR, SAVCILIK KONUYLA İLGİLİ 88 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI"

Söz talebinde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, önerge üzerine konuşan muhalefet milletvekilerine yönelik, "Geçmişteki sosyal çalışmalarda olduğu gibi bahsedilen konuyla ilgili de yeterince bilgiye sahip değil. Az önce CHP milletvekili hatip arkadaşımız bizim grubumuza dönerek birçok konuda 'Ruhsatlar el değiştiriyor, para dönüyor...' dedi. Beyefendi, ben bakanlıkta çalışırken özellikle bu alana çalıştım. Standartlar Yönergesi'ni biz getirdik. Şu andaki ruhsatlar Standartlar Yönergesi'ne uygun olmak zorunda olduğu için, bu şartları taşıma şartı getirildiği için el değiştirmek zorunda kalıyor" dedi.

451 bakım merkezinde 38 bin engelli bireye hizmet verildiğini belirten Öncü, "18 bin personel istihdam ediliyor. Lütfen, eleştirilerinizi yaparken masumiyet karinesini göz önünde bulundurarak yapın. Bu alanda o kadar değerli hizmet veren kardeşimiz var ki ben eğer birisine buradan teşekkür ediyorum çünkü çok zor bir alan. Öyle oturduğunuz kırmızı koltuklarda zihinsel ya da ruhsal ya da bedensel engelli süreci yönetilmiyor; çok zor. Anne babanın bakmak istemediği bir kitleye bakıyoruz, kolay değil. Evet, devlet olarak bu sorumluluğu almışız. Aile Bakanlığı birinci denetmen, ikincisi kim; il müdürü. Sonra yılda en az beş kez denetliyoruz ki bu kurumu da 2026'da 25'te geriye dönük tamamen denetlemişiz. Aksilikler var mı? Var. Savcılık bununla ilgili 88 kişiyi gözaltı yaptı, şu an 16'sı hakkında da soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇ KOÇYİĞİT: "AK PARTİLİ HATİP KONUŞTU, DÖRT DAKİKASINDA İDDİALARA İLİŞKİN TEK CÜMLE KURAMADI"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de AK Partili Öncü'nün konuşması üzerine söz talebinde bulunarak, şunları söyledi:

"AK Partili hatip konuştu, vallaha dört dakikasını bize mevzuat anlatarak bitirdi, ne kadar güzel bir iş yaptıklarını anlattı ama günün sonunda Batman'daki Özel Şifa Rehabilitasyon Merkezindeki iddialara dair tek bir cümle kuramadı. Dokuz ay önce yapılan ihbarın jandarma tarafından neden değerlendirilmediğini, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının neden orayı yeterince denetlemediğini, bütün bu olaylar olurken kamunun, bürokrasinin neden buna göz yumduğunu, içerisinde kamu görevlilerinin de olduğu bu iğrenç olaya dair tek bir cümle kurmadı, onun yerine uzun uzun mevzuat anlattı, ne kadar zor bir iş yaptıklarını anlattı. Vallaha kusura bakmayın, devlet olmak ciddiyet ister, bürokraside yönetimde olmak ciddiyet ister ama en başta da etik ve ilkeli tutum almayı gerektirir. Siz bu etik tutumdan, ilkeli tutumdan uzaksınız, bunu da kabul edin."

Genel Kurul'da konuşmaların ardından araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA