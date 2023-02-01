TBMM'de Milletvekillerine Bilgi Veren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü'nden H.K.G. Değerlendirmesi: "Münferit Olayların Basın...

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nun dinlediği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu; Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi altı yaşındayken, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli’yle “dini nikahla” evlendirmesine ilişkin; “Münferit olayların basın üzerinden yansıması sonucu bu olaylar oluşuyor. Sanki bakanlık, olay olduğunda harekete geçiyor gibi. Öyle değil. Bizim yıllık planlanmış eylemlerimiz var” dedi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ise komisyon üyelerinin Hiranur Vakfı’nın denetlenip denetlenmediğine ilişkin sorusuna yanıt vermedi. Milletvekillerinin tepkisi üzerine de komisyon salonunu terk etti.

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nun dinlediği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu; Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi altı yaşındayken, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli'yle "dini nikahla" evlendirmesine ilişkin; "Münferit olayların basın üzerinden yansıması sonucu bu olaylar oluşuyor. Sanki bakanlık, olay olduğunda harekete geçiyor gibi. Öyle değil. Bizim yıllık planlanmış eylemlerimiz var" dedi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ise komisyon üyelerinin Hiranur Vakfı'nın denetlenip denetlenmediğine ilişkin sorusuna yanıt vermedi. Milletvekillerinin tepkisi üzerine de komisyon salonunu terk etti.

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'nin, altı yaşında "imam nikahı" ile evlendirildiğinin ortaya çıkmasının ardından kurulan TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, bugün üçüncü kez toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, milletvekillerine bilgi verdi.

"ELİMİZDE VERİ YOK"

Komisyon Başkanı AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir'e; "Bakanlığınızda hangi okullarda hangi tür istismar oluyor, bakanlığınızda böyle bir veri var mı? Bir konuda eğilim tespit edebilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Aydoğdu, "E-Rehberlik modülümüz var. O sistemin içerinde bunlar, okulumuz rehberlik servisi, okul müdürlerimiz tarafından sisteme giriliyor. Sayıları oradan alınabiliyor" yanıtını verdi. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, "Veri var mı" diye soruyu yineledi. Genel Müdür Özdemir, "Şu anda elimizde bir veri yok. Verileri almamız gerekiyor" dedi. Komisyon Başkanı Aydoğdu ise "Verileri almamanız eğitim politikası mı?" diye sordu. Özdemir, "Mahremiyetle, özel şeye girdiği için. Olaylar olduğunda Bakanlığımızın bilgisi dahilinde çalışmalar yapılıyor" karşılığını verdi. Aydoğdu; olaylara ilişkin verileri istediklerini kaydederek, gidişatın olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi gittiğini anlamak için verilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

"VERİNİZ YOK, İSTATİSTİK TUTULMUYOR"

CHP'li Suzan Şahin, "Olayın nerede olduğunu, ne nedenle olduğunu bilmezseniz, bu veriye sahip değilseniz, bilgileriniz yoksa politika da üretemezsiniz strateji de. Birinci aksaklık burada. Kurumlar arası iletişim yok, veriniz yok, istatistik tutulmuyor" tepkisini gösterdi:

"VERİ ÜRETEN BİR SİSTEM"

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır ise şunları söyledi:

"Olaya muhatap olan çocukların şikayetin ya da olayın ortaya çıkmasından itibaren sürecin sonuna kadar takip sistemidir. Bu konuda elektronik izleme sistemimiz mevcuttur. Bu tür vakaların tamamı izlenmekte, değerlendirilmekte ve bütüncül politika önerilerine yönelik de çalışmalar yapılmaktadır. Sayın vekillerimizden birisi sordu, bu olaylar nerede yoğunlaşıyor, hangi yaş türünde, hangi branşta yoğunlaşıyor konusunun cevabı evet. Bu konuda bizim sistemimiz çok ayrıntılı parametrelerle veri üreten bir sistem. Bu üretilen verilere yönelik de gerekli tedbirler alınmaktadır.

Şu anda, ortaöğretim bağlamında MEB'e bağlı tüm yurtlar teması altında, denetlenmektedir. 2 bin 682 yurt faaliyet göstermekte ve bu yurtların kısa bir süreçte yarıdan fazlası denetlendi. 2023 sonuna kalmadan bütün yurtlar denetleniyor… Biz, usulünce olur almış yurtların hepsini denetliyoruz. Bu yıl özellikle biz eylül ayından itibaren başladık, bütün yurtları denetleme politikası uyguluyoruz. İhbar eden öğretmen sayısı çok az diye bir bilgi geldi. Öğretmenlerimiz sadece MEB'e bildirmekle yetinmiyor, anında kolluk güçlerine bildiriyorlar."

"İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

CHP'li Şahin, "Savcılığa konu olmuş cinsel istismar davalarının kaçının ihbarcısı öğretmenler ya da MEB?" diye sordu. Çakır, "6 yaşındaki çocuğumuz konusunda da teftiş olarak sorumlulara ilişkin inceleme süreci devam ediyor" dedi.

"40 BİN ÇOCUK DEVAMSIZ"

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, bakanlığın sistemi hakkında şu bilgileri verdi:

"Bizim sistemimize girmiş bir çocuğun ondan sonra sistemden çıkması mümkün değildir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yaşa göre. 2003 ya da 2004'te kaydolması gereken bir çocuğumuz o. Bizim sistemimize kayıtlı olan bütün çocukları hemen hemen, takip ediyoruz. İlköğretim kurumlarında 40 bin civarında devamsız gözüken çocuk vardır. Okula gelmemiş. Hemen hemen yüzde 99'a yakını da yurt dışı temalıdır. Gidişlerde belki bir veli meselesi olabilir. Pasaport ile yurt dışına çıkan çocuğu biz de sisteme yansıtamadığınız için onu bulma şansımız da olmuyor. Gidiyoruz adreste yok. Bizim kayda düşen çocuğu okul müdürü takip eder, nerede diye. Hepsinin kayıtları vardır."

"MÜNFERİT OLAYLAR"

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ise "Münferit olayların basın üzerinden yansıması sonucu bu olaylar oluşuyor. Sanki bakanlık olay olduğunda harekete geçiyor gibi, öyle değil. Bizim yıllık planlanmış eylemlerimiz var… Sonuç itibariyle her şeyin MEB'den beklenmesi de adil bir bakış açısı oluşturmuyor. Her kurum kendi üzerine düşün süreci yürütmesi gerekiyor. En temelde iletişim var. Ailede, çevrede ve okul içinde iletişim süreçlerini sağlıklı yürüttüğümüzde bu olayların oranının çok çok düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN YAPILAN DENETİMDE 183 LİTRE KAÇAK İÇKİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'nın komisyonda yaptığı sunuma göre 2017-2022 yılları arasında 36 kez eş zamanlı olarak çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamalı denetim yapıldı. Denetimlerde, araması bulunan 17 bin 350 şahıs yakalandı, 30 bin 762 servis ve 2 bin 335 işyeri hakkında işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerde 48 bin 479 paket kaçak sigara, 1 milyon 87 bin 438 gram kıyılmış tütün, 187 bin 946 adet makron sigara ve 183 litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, milletvekillerinin Hiranur Vakfı'nın denetlenip denetlenmediğine ilişkin sorusuna "Yazılı olarak cevap vereceğim" dedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bu soruya cevap vermeyecekse komisyona niye geldi?" diye tepki gösterdi. Gülveren ve bürokratlar muhalefetin itirazlarına rağmen komisyonu terk etti ve komisyon toplantısı sona erdi.