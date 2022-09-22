TBMM Başkanlığı Soru Önergesini İade Etti, Bayraktutan Tepki Gösterdi: 'İsmail Kahraman'ın Sözlerinden Rahatsız Olmayanlar Konunun TBMM Gündemine...

TBMM Başkanlığı, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın “Şehirlerin kurtuluş yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz” sözleriyle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. Bayraktutan, "İsmail Kahraman’ın sözlerinden rahatsız olmayanlar; konunun TBMM gündemine taşınmasından rahatsız olmuşlardır" diye tepki gösterdi.

TBMM Başkanlığı, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Şehirlerin kurtuluş yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz" sözleriyle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. Bayraktutan, " İsmail Kahraman'ın sözlerinden rahatsız olmayanlar; konunun TBMM gündemine taşınmasından rahatsız olmuşlardır" diye tepki gösterdi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, katıldığı bir televizyon programında; "Şehirlerin kurtuluş yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki" demişti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da Kahraman'ın sözleriyle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Bayraktutan, Şentop'a şu soruları yöneltmişti:

"Mevcut TBMM Başkanı olarak Cumhuriyetimizin temellerine, ortak değerlerimize, ülkemizin kurtuluş mücadelesine dil uzatan eski mevkidaşınızın sözleri hakkında ilk tepkiyi göstermeniz gerekirken hangi gerekçe ile sessiz kaldınız? Türk Milleti'nin, ordusu ile birlikte Ebedi Başkomutanımız Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanı Kurtuluş Savaşı'nı, Milli Mücadele'yi küçümseyen TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis Başkanlığı rütbesi ne zaman sökülecektir?

Anadolu halkının bağımsızlığa ve hürriyete bağlılığının göstergesi şehirlerimizin kurtuluş günlerine, zaferle sonuçlanan Kurtuluş Mücadelemize dil uzatan Kahraman'ın başta TBMM bağlantılı kurumlar olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve sosyal tesislerine girişinin yasaklanması adına gerekli düzenlemeler ne zaman yapılacaktır? Bir takvim açıklar mısınız?"

TBMM BAŞKANLIĞI İADE ETTİ: KİŞİSEL GÖRÜŞE YER VERİLMİŞ VE İSTİŞARE SAĞLAMAKTAN İBARET KONULAR…

TBMM Başkanlığı, Bayraktutan'ın önergesini TBMM İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. İade gerekçesi ise şöyle açıklandı:

"TBMM İçtüzüğü'nün 'yazılı soru' başlıklı 96'ıncı maddesinde 'yazılı soru,… kişisel görüş ileri sürülmeksizin;… bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir' kuralına yer verilmiş olup; bu madde uyarınca yazılı soru önergesi metninde önerge sahibi milletvekillerinin kişisel görüşlerine yer verilmemesi gerekmektedir. TBMM İçtüzüğü'nün 'Sorulamayacak konular' başlıklı 97'inci maddesi 'Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: …b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular' hükmünü içermektedir. Bu maddede yazılı soru önergelerinde sadece belli bir konu hakkında istişari amaçla sorulan soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede ilgide kayıtlı önergeniz incelenmiş ve önergenizin TBMM İçtüzüğü'nün yukarıda aktarılan 96 ve 97'nci maddeleri hükümlerine aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir."

"İSMAİL KAHRAMAN'IN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLMAYANLAR KONUNUN TBMM GÜNDEMİNE TAŞINMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞLAR"

Bayraktutan, önergesinin iade edilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyetimizin temellerine, ortak değerlerimize, ülkemizin kurtuluş mücadelesine dil uzatmak serbest; hakkında soru sormak yasak. Meclis Başkanlığı'nca neden sessiz kaldığını sormak, gerekli işlemlerin ne zaman başlatılacağını sormak ne zamandan beri kişisel görüş çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu soruların 'Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular' hükmüyle ilgili olmadığı açıktır. İsmail Kahraman'ın sözlerinden rahatsız olmayanlar; konunun TBMM gündemine taşınmasından rahatsız olmuş