TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Parlamentosunu ziyaret etti.

Köver tarafından karşılanan Şentop, Genel Kurul Salonu'nu gezerek mevkidaşından yasama faaliyetleri konusunda bilgi aldı.

Ardından Şentop ve Köver, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Ulusal Meclis binasında gerçekleşen görüşme sonrası Şentop ve Köver, ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ve parlamentolar arası ilişkileri değerlendirdiklerini belirten Şentop, "Türkiye ve Macaristan arasında hükümetler arası siyasi, ekonomi ve ticari bakımdan fevkalade güzel yürüyen bir süreç var." dedi.

Şentop, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede enerji ve göç alanında kriz yaşandığını vurgulayarak, mevkidaşı Köver ile bu konuları da ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ve Macaristan'ın bölgesel ve küresel sorunlara benzer bakış açısına sahip olduğunu aktaran Şentop, Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti.

Şentop, Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluğun eskilere dayandığını aktardı.

Türkiye'nin ilk dostluk anlaşmasını 18 Aralık 1923'te Macaristan ile imzaladığına dikkat çeken Şentop, bunun yüzüncü yıl dönümü nedeniyle 2024'ün Türk-Macar Kültür Yılı ilan edildiğini söyledi.

Şentop ayrıca Köver'e, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Laszlo Köver ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu, ticarette geçen yıl rekor kırıldığını söyledi.

Köver, Macaristan olarak Türkiye'nin göçmen konusu ve enerji güvenliği açısından attığı adımları desteklediklerini belirtti.

Türkiye'nin arabuluculuğuyla olası bir insani felakete neden olabilecek gıda krizinin önlendiğini belirten Köver, ayrıca Türkiye'nin AB üyeliğini de desteklediklerini dile getirdi.

Köver ayrıca Şentop'un kendisini Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de daveti kabul ettiğini sözlerine ekledi.