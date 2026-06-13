TBMM Başkanı Kurtulmuş: Deprem Bölgesinde Hatay’ın Yeniden Ayağa Kalkışını Görmek Gurur Verici

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, " Bugün deprem bölgesinde yapılan çalışmaları ve Hatay'ın yeniden ayağa kalkışını görmek büyük bir gurur vesilesidir. Özbekistan'ı Türkiye'de, Hatay'da yaşatmak ve iki halk arasındaki dostluğu gelecek nesillere aktarmak bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Hatay'ın Arsuz ilçesinde Özbekistan'ın katkılarıyla TOKİ tarafından inşa edilen 308 konutun açılışı, bu yılın ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından gerçekleştirildi. Bugün ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile resmi ziyaret kapsamında Hatay'da bulunan Özbekistan Cumhuriyeti Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, konut bölgesinde mahalle, cadde, bulvar, park ve mescide verilecek isimlerin belirlendiği törene katıldı. Törende yerleşim alanına 'Özbekistan Mahallesi' adı verilirken, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ismi bulvara, ülkenin başkenti Taşkent ile tarihi ve kültürel şehri Semerkand'ın isimleri ise caddelere verildi. Mahalledeki mescit 'Buhara Mescidi', park ise 'Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı' adını aldı. Program kapsamında ayrıca Özbekistan kültürünün tanıtıldığı bir sergi de açıldı.

Programda konuşan Özbekistan Cumhuriyeti Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaparak, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

'ÖZBEKİSTAN DEPREMDE İLK YARDIMA GELEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU'

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu programın bir açılış olması ötesinde iki ülke arasındaki kardeşliğin nişanesi olduğunu belirterek, " Bu törenle birlikte başta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in adının ana bulvara verilmesi olmak üzere birçok noktaya Özbekistan'a ait isimler verilecektir. Özbekistan'ı Türkiye'de, Hatay'da yaşatmak ve iki halk arasındaki dostluğu gelecek nesillere aktarmak bakımından büyük önem taşımaktadır. Özbekistan'ı Türklere hatırlatmak, Türkiye'de, Hatay'da yaşayan dostlarına hatırlatmak bakımından önemlidir. Ama daha da önemlisi, hemen Şubat ayında yaşadığımız, 2023 Şubat'ında yaşadığımız, karada insanlık tarihinin kaydettiği en büyük yıkımlardan birisi olan, aslında hemen depremden sonraki süreçte verdiğimiz ismiyle küçük bir kıyamet mahiyetindeki o büyük, o zor günlerde dostumuz, kardeş Özbekistan'ın halkıyla, devletiyle yanımızda durduğunun nişanesi olması her şeyden daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN DOSTLUĞU TARİHİ VE KÜLTÜREL KÖKLERE DAYANMAKTADIR'

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğun çok derin olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bugün deprem bölgesinde yapılan çalışmaları ve Hatay'ın yeniden ayağa kalkışını görmek büyük bir gurur vesilesidir. Hatay'a havadan bakıldığında adeta yeni bir şehrin inşa edildiği görülmektedir. Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk yalnızca deprem sonrasında güçlenen bir ilişki değildir. Bu bağlar, çok derin tarihi ve kültürel köklere dayanmaktadır. Her şeyden evvel Özbekistan bizim ata yurdumuzdur. Özbekistan, bizim kültürümüzün bugün de en canlı yaşandığı ülkelerin başında gelmektedir. Ayrıca büyük İslam medeniyetinin, büyük İslam tarihinin en önemli geçiş noktalarından birisi, Özbekistan'da ortaya konulan medeni ve kültürel birikimdir" diye konuştu.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞUN MANEVİ GELECEĞİDİR'

Özbekistan'ın yükseliş sürecine girdiğini belirten Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Bugün büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Özbekistan, Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde yeni bir uyanış ve yükseliş sürecine girmiştir. İmam Buhari Türbesi'nin yeniden ihyası, Taşkent'te büyük kültür merkezlerinin inşa edilmesi ve gerçekleştirilen kültürel çalışmalar bu yeni dönemin önemli adımlarıdır. Türkiye olarak Özbekistan'da yaşanan bu yeniden dirilişin ve 'Yeni Özbekistan' anlayışının hayırlı olmasını diliyoruz. Özbek halkına bu yürüyüşte üstün başarılar temenni ediyoruz. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Şevket Mirziyoyev'in yakın dostluğu ve ortak vizyonu sayesinde yalnızca stratejik ortaklık düzeyinde kalmamış, gönül bağlarıyla da güçlenmiştir. Bugün Arsuz'da açılışını yapacağımız Özbekistan Mahallesi, Şevket Mirziyoyev Bulvarı, İmam Buhari Camii ve diğer eserler yalnızca fiziki yapılar değildir. Bunlar iki ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve ortak geleceğin manevi köprüleridir. İnşallah bu mahalle, hem Özbek halkının hem de Hataylı vatandaşlarımızın göz bebeği olacak, Türkiye-Özbekistan dostluğu ve iş birliğinin kalıcı bir abidesi olarak yaşamaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından etkinlik, kurdele kesim töreniyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı