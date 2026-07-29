Uğurcan Çakır'dan Dünya Kupası itirafı: En çok üzüldüğüm şey...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam eden Galatasaray’da tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

''FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM''

İlk sezonun kendisi adına güzel geçtiğine değinen Çakır, ''İşimizi yapmaya çalışıyoruz. İlk sezon benim ve takımım adına güzel geçti. İnşallah bu sezon da geçen seneden fazlasını yapmaya çalışacağım. Hem bireysel olarak hem takım olarak daha fazlasını yapmaya çalışacağız. İnşallah bunu başarabiliriz. Burada kampımız da başladı, güzel geçiyor. Sezona hazırlanmak istiyoruz. İnşallah geçen seneden daha iyi bir sezon yaşarız'' diye konuştu.

''MUSLERA’YI İZLEYEREK BÜYÜDÜK''

Genç oyunculara örnek olmak istediğini ifade eden 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, ''Muslera’yı izleyerek büyüdük. Çok uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etti, çok büyük başarılara imza attı. Bizlere de örnek oldu. Biz de genç kardeşlerimize örnek olmak istiyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapıp ahlaklı, başarılı bir sporcu olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY TARAFTARLARI ÇOK ÖZEL''

Galatasaray taraftarına layık olmak için çok çalıştığını söyleyen Uğurcan Çakır, '' Galatasaray taraftarları çok özel. Onlarla birlikte yaşadığımız başarılar çok özel. Onlara layık olmak için çalışıyorum. Elimden gelen en iyisini hem takımım için hem de taraftarlarımız için vermeye çalışıyorum. İnşallah bu sezonda taraftarlarımıza layık güzel bir performansla onları gururlandırırız'' dedi.

''OKAN HOCAM BENDEN NE İSTERSE ONU YAPMAYA GAYRET EDECEĞİM''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine vereceği her görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağını söyleyen Çakır, ''Kampa daha yeni katıldım. Fazla konuşma fırsatımız olmadı. Ama Okan hocamızın istedikleri zaten net. Geçen sene de onları istiyordu. Ben de Okan hocamıza, takıma yardım etmeye çalışıyordum. Okan hocam benden ne isterse onu yapmaya gayret edeceğim. Çünkü istediği şeyler net. Bunlar da Galatasaray Spor Kulübü'nü zaten dört sene şampiyonluk gibi çok büyük başarılara taşıdı. Elimden geldiğince Okan hocam ne isterse onu yapmaya çalışacağım'' diye konuştu.

''TÜM GALATASARAY TARAFTARLARINA MUTLULUK YAŞATMAK İSTİYORUM''

Geçen sezonun kendisi için bir adaptasyon senesi olduğuna değinen Uğurcan Çakır, bu sene daha iyi performans vermek istediğini dile getirdi. Tüm Galatasaray taraftarlarına mutluluk yaşatmak istediğini vurgulayan Çakır, ''Geçen sezon benim için adaptasyon senesi oldu. Çok şükür iyi geçti. Bu sezon daha fazlasını yapmaya çalışacağım. İnşallah bunu başarabilirim. Uzun yıllardır zaten ülkede futbol oynuyorum. Hem milli takımda hem Galatasaray camiasında en iyi şekilde performansımı vermeye çalışıyorum. Bazen her futbolcu inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Ama ben elimden geldiğince çok çalışarak hem Galatasaray'a hem milli takımımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Başka bir hedefim yok. Elimden geldiğince hem arkadaşlarıma hem hocalarıma, tüm Galatasaray taraftarlarına mutluluk yaşatmak istiyorum. Bu sene de bunu yapmaya çalışacağım'' ifadelerinde bulundu.

''GALATASARAY FORMASI GİYMEK BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR DUYGU''

Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiren 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, ''Galatasaray'da mutluyum, buraya gelmek istemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde kendimi göstermek, iyi performans sergilemek istiyordum. Galatasaray çok büyük, başarılı bir kulüp. Buraya geldiğim için mutluyum. Trabzonspor'da başardıklarım da ortadaydı zaten. Galatasaray'ın beni tercih etme sebeplerinden de biri buydu. Trabzonspor'da güzel şeyler başardığımı düşünüyorum. Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelip formasını giymek benim için çok özel bir duygu. Hem taraftara hem takımımıza layık olmak için çok çalışacağım. Elimden geldiğince iyi performans vermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, Galatasaray taraftarına yakışır bir futbolcu olmaya çalışacağım. İnşallah bunu başarabilirim'' dedi.

''İNŞALLAH HİÇ HATA YAPMADAN EN İYİ ŞEKİLDE FUTBOLUMUZU OYNARIZ''

Geçen sezon hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergilediklerini ifade eden Uğurcan Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergiledik. Geriden oyun kurmayı antrenmanlarda çalışıyoruz. Hocamız benden ne istiyorsa ben de onu sahada yapmaya çalışıyorum. Geçen sezon hem benim hem takımım adına güzel geçti. Hem top bizdeydi, daha fazla oyuna hükmetme şansına sahip olduk. Bu sezon da onun üstünden ilerleyip inşallah hiç hata yapmadan en iyi şekilde futbolumuzu oynarız. Daha çalışacağız. Zamanımız var. Kampımız yeni başladı sayılır. Çalışacağız, inşallah ligde, Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şeyleri başarmaya çalışacağız.''

''GEÇEN SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YAPTIKLARIMIZ KOLAY DEĞİLDİ''

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin çok özel bir turnuva olduğuna değinen milli oyuncu, ''Benim için özel maçlardı. Çünkü baskı seviyesi yüksek maçlar. Ben de bu maçlarda oynamayı seviyorum. Şampiyonlar Ligi çok özel bir arena. Zaten bunu sizler de biliyorsunuz. Oralarda kendimi göstermek istiyorum. Geçen sezon benim adıma ve takımım adına iyi geçti. Bu sezon daha fazlasını yapmak istiyoruz. Tabii ki zor olacak. Şampiyonlar Ligi özelinde geçen sene yaptıklarımız kolay değildi. Son 16 oynadık. Bu sezon zor olacak ama daha iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah bunu başarabiliriz'' yorumlarında bulundu.

''BEŞ SENE ŞAMPİYON OLUP REKOR KIRMAK OKAN HOCAMIZA YAKIŞIR''

Beş sene üst üste şampiyon olan bir kadronun parçası olmak istediğini söyleyen Çakır, ''Evet çünkü bir rekor olacak Türkiye'de. Bundan önce sayın Fatih Terim hocamız başarmıştı. Şimdi Okan hocamız dört sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Ben de son senesinde Galatasaray'daydım. Okan hocamıza yakışır beş sene şampiyon olup rekor kırmak. Takım arkadaşlarım da var. Dört sene üst üste şampiyonlukta olan takım arkadaşlarım da var. Abdülkerim, Yunus, Lucas. Onlar da beş sene üst üste şampiyon olup rekor kırıp, tarihe geçmek isteyeceklerdir. Ben de onlara yardımcı olmak istiyorum. İnşallah bunu başarabiliriz'' ifadelerinde bulundu.

''ZATEN RAKİP OLARAK DA ONLARIN SAYGISINI GÖRÜYORDUM''

Galatasaray'a gelmeden önce sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği saygıyı gördüğünü, transferinin ardından da büyük ilgiyle karşılandığını söyleyen Uğurcan Çakır, ''Taraftarlar çok etkiledi. Çok büyük, çok fazla taraftarı var. Bu beni çok etkilemişti. İlk iç saha maçı özellikle benim için güzel bir duyguydu. Zaten rakip olarak da onların saygısını görüyordum. Buraya geldiğimde beni çok güzel karşıladılar. Ben de elimden geldiğince onların yüzünü kara çıkartmamak için çok çalışıp onlara layık olmaya çalışacağım. İyi performans göstermeye çalışacağım. İnşallah bu sene özellikle hedefim bu'' dedi.

''PARAGUAY MAÇINI KAZANSAK BELKİ DE GRUPTAN ÇIKMA ŞANSIMIZ VARDI''

En çok üzüldüğü maçın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Paraguay karşılaşması olduğunu söyleyen Çakır, Galatasaray kariyerinde ise Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçını unutamadığını ifade etti. Çakır, “Zor soru. Yakın tarihte de var. Milli takımda Paraguay maçı diyebilirim. Milli takımda Paraguay maçını kazansak belki de gruptan çıkma şansımız vardı. O maça çok üzülmüştüm. O maçı söyleyebilirim. Galatasaray'da da Liverpool'un deplasmandaki maçını söyleyebilirim'' diye konuştu.

''EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM ŞEY MİLLETİMİZİ GURURLANDIRAMADIK''

2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki performanslarından dolayı çok üzgün olduklarına değinen 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, ''Öncelikle çok üzüldük çünkü ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Çok net bireysel hiçbir hedefimiz yoktu. Orada olan hiçbirinin ben öyle bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Sadece tek hedefimiz ülkemizi gururlandırmaktı. Ama çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Ama bize bir tecrübe oldu. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda olmak da bir başarıydı. Ama gruptan çıkabilecek gücümüz vardı. Ben ona çok inanıyordum. Bireysel olarak evet, iyi performans sergileyip orada oynamayı hak etmiştim. Çünkü hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergiledim. Milli takımın play-offlarında Kosova, ondan önce Romanya maçlarında yine ben oynamıştım ve iyi performans sergilemiştim. Orada oynamayı yüzde 100 hak etmiştim. Ama turnuva hem benim hem takım adına iyi geçmedi. Ama bazen böyle şeyler olabiliyor. Hem ben hem takım arkadaşlarım bazen gününde olmayabiliyor. Performanslardan ziyade benim en çok üzüldüğüm şey milletimizi gururlandıramadık. Başka hiçbir şeye üzülmedim. Bireysel olarak hiçbir şeye üzülmedim. Sadece ülkemizi gururlandıramadığımız için üzüldüm'' diye konuştu.

''KALECİ OLMAK ZOR''

Türkiye'de kaleci olmanın en zor yanına değinen Çakır, ''Kaleci olmanın her tarafı zor. Kalecilik zor bir meslek. Her zaman konsantre olman lazım. Hep fiziksel ve zihinsel olarak en üst seviyede olman lazım. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kaleci olmak zor'' dedi.

''ÇOCUKLARIMLA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRMEK İSTERDİM''

Futbolun kendisine çok şey kattığına değinen Uğurcan Çakır, ''Çocuklarımla daha fazla vakit geçirmek isterdim. Çünkü kamplar oluyor. Çok fazla ayrı kaldığımız zamanlar oluyor. İki tane çocuğum var. Eşimle, ailemle, çocuklarımla daha fazla vakit geçirmek isterdim. Ama Allah'a şükürler olsun ki çok güzel bir meslek yapıyorum. Bana kattıkları çok fazla. O yüzden şikayet edecek bir durumum yok. Böyle kabullenmemiz gerekiyor. Çünkü futbol, bu hayattaki her şeyi bize verdi. Onun sayesinde ailemizi ve yuvamızı kurduk, para kazandık. Futbol bize her şeyi verdi. O yüzden şikayet edecek bir yanım yok'' diye konuştu.

''ÇOK ÇALIŞARAK BİRÇOK ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİYORSUNUZ''

Çok çalışmanın önemine vurgu yapan Uğurcan Çakır, ''Çalışmak, sadece işimi çok iyi yaparak. Hem sahada hem saha içi hem saha dışı en iyi şekilde futbolla yaşayarak, çok çalışarak kendimi göstermeye çalışmak. Dediğiniz gibi hata oldu mu gol oluyor. O pozisyonlara antrenmanda çok çalışırsanız zaten beyin onu otomatik olarak yapıyor ve hata yapma şansınız düşüyor. Ben her zaman buna inandım. Ben sadece çalışmanın gücüne inanıyorum. Çok çalışarak birçok şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz'' ifadelerinde bulundu.

''ARTIK 30 YAŞINDAYIM''

Tecrübeli bir oyuncu olduğunu dile getiren Çakır, ''Şu an tecrübeli bir oyuncu sayılırım. Artık 30 yaşındayım. Ligde uzun süredir oynuyorum. Yaklaşık 7-8 sezondur oynuyorum. Büyük başarılar kazandım. Kendimi her zaman geliştirmeye çalıştım. Her zaman takımımda arkadaşlarımla çok iyi ilişkilerim oldu. Hepsine çok büyük saygı duydum. Hocalarımla her zaman çok güzel ilişkilerim oldu'' diye konuştu.

''GALATASARAY BİZİ LAYIK GÖRÜRSE KAPTAN OLMAK İSTERİZ''

Takımda çok iyi kaptanlara sahip olduklarına değinen Uğurcan Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

''Trabzonspor'da uzun yıllar kaptanlık yaptım ve büyük başarılara imza attım. Her dönem takım arkadaşlarımla, yöneticilerimizle, hocalarımızla iyi ilişkilerim oldu. Galatasaray çok büyük bir camia. Çok iyi kaptanlara sahibiz. Abdülkerim ve Icardi bana burada çok yardımcı oldular. Kaan abi var, iyi kaptanlarımız var. Galatasaray bizi layık görürse kaptan olmak isterim. Ama çok iyi kaptanlara sahibiz. Bence pazubandı takıp takmamamın da çok aslında bir önemi yok. Ben her zaman takım arkadaşlarımın yanında olmaya çalışacağım. Hatalarını kapatmaya çalışacağım. Böyle bir insanım. O yüzden kaptanlık bandını takıp takmamanın çok önemi yok benim için.''

''MUSLERA’YI YAKALAMAK İMKANSIZ GİBİ''

Fernando Muslera'nın çok büyük başarılara imza attığını söyleyen Uğurcan Çakır, onu yakalamanın imkansız olduğunu ifade etti. Çakır, ''Muslera çok büyük işlere imza attı. Ama ben de buraya gelmeden kendime çok güveniyordum, iyi performans sergileyeceğimi düşünüyordum. İlk sezonumda bunu başardım. İnşallah önümüzdeki sezonlarda iyi performans sergilerim. Muslera’nın burada çok büyük başarıları var. Onları yakalamak imkansız gibi. Ama ben de elimden geldiğince hem Galatasaray camiasına hem arkadaşlarıma yardım edeceğim'' dedi.

''ZOR BİR LİG OLACAK''

Takımların yaptığı transferlerle ligin çok zorlu geçeceğini belirten Uğurcan Çakır, yine şampiyon olmak istediklerini söyledi. Çakır, ''Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor tabii ki diğer takımlar da çok iyi transferler yapanlar var içinde. Zor bir lig olacak ama biz son dört yılın şampiyonu olarak elimizden gelen her şeyi yapıp en iyi performansımızla yine şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmak için çalışmalarımız sürüyor, inşallah bunu başarabiliriz'' diye konuştu.

''EN ZOR VERDİĞİM KARAR TRABZONSPOR'DAN AYRILMAKTI''

Trabzonspor'dan ayrılışının kariyerinde verdiği en zor karar olduğunu söyleyen milli oyuncu, ''En zor verdiğim karar Trabzonspor'dan ayrılmaktı. Zordu, duygusaldı. Çünkü çok uzun yıllar Trabzonspor'da forma giydim. Benim için duygusal bir karardı. Ama bazı şeyleri de kanıtlamak için buraya gelmem gerektiğini düşündüm. Galatasaray da beni isteyince burada olup onlarla birlikte büyük başarılar kazanmak istedim. Onun için o karar diyebilirim'' yorumlarında bulundu.

''BURAK YILMAZ, SELÇUK İNAN VE DROGBA'LI KADRODA OYNAMAK İSTERDİM''

Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Didier Drogba'nın birlikte forma giydiği Galatasaray kadrosunda oynamayı hayal ettiğini ifade eden 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, sözlerine şöyle devam etti:

''Burak abilerle beraber oynamak isterdim. Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Drogba. O kadro güzel kadroydu. O kadroda olsam güzel olurdu diye düşünüyorum. Burak abiyle Trabzonspor'da oynama şansını bulmuştum. Hem milli takım hem Trabzonspor'da. Çok büyük bir futbolcuydu. Burak abi diyorum da Burak hoca artık. Onlarla oynamak isterdim. Güzel kadroydu.''

''ŞARKIYI HERKES BİLİYOR''

Şampiyonluk kutlamasında seçtiği şarkıyla ilgili gelen soru üzerine Uğurcan Çakır, ''Özel bir sebebi yok. Şarkıyı herkes biliyor. Bütün taraftarımız da biliyordu. Şarkı popüler olmuştu zaten. Taraftarımız da ezbere biliyordu. Ben de o şarkıyla çıkmak istedim'' dedi.

''GALATASARAY TARAFTARIYLA BİRLİKTE BİR REKOR KIRMA FIRSATIMIZ VAR''

En büyük hedeflerinin üst üste beşinci şampiyonluğu kazanarak rekora imza atmak olduğunu söyleyen Uğurcan Çakır, ''Galatasaray taraftarıyla birlikte bir rekor kırma fırsatımız var. Beş sene üst üste şampiyonluk. Bunu yaşatmak istiyoruz, onları mutlu etmek istiyoruz. İnşallah en önemli hedefimiz bu olacak. Onun için çok çalışıyoruz, çok emek sarf ediyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Ben de bireysel olarak Galatasaray taraftarına yakışır bir şekilde çok iyi performanslar sergilemek istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Saha içi, saha dışı. Hocalarıma, bütün yönetime, herkese yardımcı olmak istiyorum ve taraftarlarımızı çok mutlu etmek istiyoruz. Zor olacak. İyi transferler oldu, iyi takımlar kuruldu. Zor bir sezon bizi bekliyor. Buna hazırlıklı olmalıyız. Ama takım arkadaşlarım, ben, hocalarım bu zorluğun üstesinden gelebilecek kapasitedeyiz. İnşallah bunu başarmak istiyoruz. Galatasaray taraftarı her zaman bize destek oldu. Geçen sene çok güzel şeyler başardık ve bizi harika desteklediler. Onları yine bu sezon mutlu etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz'' diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı