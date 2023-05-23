Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Sorunsuz tamamlanan atışa ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılırken, "Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi. Tayfun füzesinin ilk testi 22 Ekim 2022'de yine Rize-Artvin Havalimanı'ndan yapılmıştı.