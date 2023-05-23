Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı
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Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Sorunsuz tamamlanan atışa ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılırken, "Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi. Tayfun füzesinin ilk testi 22 Ekim 2022'de yine Rize-Artvin Havalimanı'ndan yapılmıştı.
Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.
"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
İLK TEST 22 EKİM 2022'DE YAPILMIŞTI
ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 22 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.