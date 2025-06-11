Tartışma Büyüdü: Kadın, Rahatsız Eden Adamı Vurarak Sosyal Medyada Paylaştı

Malatya'da öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı.

KENDİSİNİ RAHATSIZ EDEN ADAMI AYAKLARINDAN VURDU

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'nin ataklarına ateş etti.

KAMERA İLE KAYIT ALTINA ALDI, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Olayın ardından S.D.'yi telefon kamerası ile kayıt altına alan Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YAKALANDI

Yakalanan Nuray Ş. ise suç aleti tabanca ile polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.