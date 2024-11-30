Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi

Hayvan çiftliğinde çıkan yangında 33 bin civciv telef oldu

Hayvan çiftliğinde çıkan yangında 33 bin civciv telef oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 33 bin civciv hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemezken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tavuk çiftliğindeki yaklaşık 33 bin civciv telef oldu.

Tarsus'taki Tavuk Çiftliğinde Yangın: 33 Bin Civciv Telef Oldu

ÇİFTLİKTE YANGIN ÇIKTI

İbrişim Mahallesi'ndeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarsus'taki Tavuk Çiftliğinde Yangın: 33 Bin Civciv Telef Oldu

33 BİN CİVCİV TELEF OLDU

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işletmedeki yaklaşık 33 bin civciv telef oldu. Soğutma çalışmasının devam ettiği çiftlikte yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tarsus'taki Tavuk Çiftliğinde Yangın: 33 Bin Civciv Telef Oldu

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
img

Görevden alınan Aybaba giderayak ortalığı ateşe verdi
img

Ormanda 3 kişinin öldüğü kavga böyle başlamış
img

"En seksi Türk kadını" seçilmişti, son paylaşımları bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.