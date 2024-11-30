Hayvan çiftliğinde çıkan yangında 33 bin civciv telef oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 33 bin civciv hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemezken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tavuk çiftliğindeki yaklaşık 33 bin civciv telef oldu.
ÇİFTLİKTE YANGIN ÇIKTI
İbrişim Mahallesi'ndeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
33 BİN CİVCİV TELEF OLDU
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işletmedeki yaklaşık 33 bin civciv telef oldu. Soğutma çalışmasının devam ettiği çiftlikte yangının çıkış nedeni araştırılıyor.