4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor
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4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor
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Yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var o da Bursa Harmancık'taki orman yangını" dedi. Öte yandan; Bursa'da havai fişek nedeniyle çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Tarım ve ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

"KARABÜK, ANTALYA VE BURSA YANGINLARI TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı, "Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Bursa Kestel yangınlarını kısmen kontrol altına alındı bilgilerini vermiştik. Tamamen kontrol altına alındı bilgisini şu an veriyorum. Bu yangınların barındırdığı risk sebebiyle hem yüksek sıcaklık ve ters rüzgarların olması sebebiyle tamamen emin olduktan sonra bu kontrol bilgisini tercih ettik.

"SON 24 SAATTE 55 YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz'da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor

"DEVAM EDEN TEK YANGIN BURSA HARMANCIK"

Şu an devam eden bir yangın var. O da Bursa'daki Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor. Biz teyakkuz halinde olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım." dedi.

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan; Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangının, havai fişek atımı sonucu meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, havai fişek atarak yangına sebep olan 4 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

insanın aklına deli sorular geliyor iklim yasasından sonra

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıibo:

son yangın bursa ise bütün hava desteği buraya gider. dünyada 2. avrupada 1. hava desteği ile bir saate söner. değil mi? yersen...

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıfatih demir:

Orman yangınları ile ilgili bir belgesel izlemeni tavsiye ederim en son ilkokulda bilimsellik bir metin okuyan birinin böyle boş düşüncelerde olması normal

yanıt7
yanıt2
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Güneydoğu da çok sıcak, her mahalleye klima takılsın istiyoruz..

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarınecdet:

Yani yenecek yer kalmadı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

ülkede yanacak orman kalmadı. Önümüzde ki yıllarda orman yangını gibi bir şey söz konusu olmayacak.

Yorum Beğen15
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