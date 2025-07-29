4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor

Tarım ve ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

"KARABÜK, ANTALYA VE BURSA YANGINLARI TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı, "Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Bursa Kestel yangınlarını kısmen kontrol altına alındı bilgilerini vermiştik. Tamamen kontrol altına alındı bilgisini şu an veriyorum. Bu yangınların barındırdığı risk sebebiyle hem yüksek sıcaklık ve ters rüzgarların olması sebebiyle tamamen emin olduktan sonra bu kontrol bilgisini tercih ettik.

"SON 24 SAATTE 55 YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz'da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

"DEVAM EDEN TEK YANGIN BURSA HARMANCIK"

Şu an devam eden bir yangın var. O da Bursa'daki Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor. Biz teyakkuz halinde olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım." dedi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan; Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangının, havai fişek atımı sonucu meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, havai fişek atarak yangına sebep olan 4 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.