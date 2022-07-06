'Tarım Eğitiminde İş Birliği Programı'nın tanıtımı İstanbul'da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek için imzalanan iş birliği protokolü kapsamında "Tarım Eğitiminde İş Birliği Programı"nın tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen tanıtıma İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile çok sayıda davetli katıldı.

Yazıcı, programda, 7 okulun proje kapsamında öğrencilerle buluşacağını, öğrencilerin sınav puanlarıyla okullara yerleşeceğini ve çok yönlü olarak yabancı dillerini geliştireceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının kütüphanesi öğrencilere açılacak

Öğrencilerin staj programlarına da katılacağını belirten Yazıcı, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanacak gübre, fidan, canlı hayvan gibi malzemeler okullarımızda yeni alanlarımızın oluşturulmasıyla beraber önemli bir yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarımla ilgili olarak akademisi ve dijital kütüphanesi öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına açılmış olacak. Böylece Bakanlığın bütün birikimi tarımla ilgili olarak eğitim gören öğrencilerimizin ve onları yetiştiren öğretmenlerimizin desteklerini açılmış olacak." dedi.

Sektörün nitelikle elemanlara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Yazıcı, çiftçi eğitimlerinde de ortak iş birliklerinin olacağını hem okulların hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait eğitim ortamlarının çiftçi yetiştirilmesinde kullanılacağını söyledi.

Yazıcı, devletin sağladığı çok yönlü imkanları öğrenciler için seferber ettiklerini anlatarak, "Tarım ülkemizin geleceği için çok büyük bir önem arz ediyor. İşte bu çalışma bence İstanbul'umuzda da çok önemli bir değer kazanacak ve siz değerli meslektaşlarımızın büyük destek ve katkılarıyla öğrencilerimizle buluşacak ve öğrencilerimize güven vererek eğitim öğretimlerine başlamalarını temin edecek." diye konuştu.

İstihdam için ortak projeler gerçekleştirilecek

Karaca, Türkiye'deki çiftçilerin belli bir yaşın üstünde olduğunu, genç çiftçi yetiştirmek amacıyla attıkları bu temelin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gençlerin mutlaka tarımsal üretim ve çiftçilik alanıyla buluşturulması gerektiğini belirten Karaca, "Burada mektepli dediğimiz lise seviyesinden yetişen insanlar olacak. O eğitimi aldıktan sonra bir kısmı çiftçi, bir kısmı mühendis, bir kısmı veteriner hekim olacak. ve bizlerin arasına katılacak bu çocuklar ama temel eğitimleri alarak gelmeleri bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Karaca, "Hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim yönünden çok önemli bir değerlere sahip. Yüzde 44'ü orman olan, yüzde 17'si tarım arazisi olan, yüzde 2'si göletli, sadece yüzde 37'si binalarla yerleşime açık olan bir ilden bahsediyoruz. Bu dünya ortalamalarının da çok çok üzerinde. Ayrıca İstanbul bitkisel üretimde de hayvansal üretimde de ciddi değerlere sahip." değerlendirmesini yaptı.

İmzalanan protokolün 81 il için de önemli olduğuna değinen Karaca, okullarda yetişecek çocukların birçoğunun Anadolu'da çiftçi olabileceğini belirtti.

Bakanlık olarak güzel bir altyapıya sahip olduklarına dikkati çeken Karaca, "Okullarımızdan mezun olan öğrencilerin istihdamı çok önemli. Şu anda İstanbul'da 1000'e yakın veteriner hekim poliklinik ve muayenehanesi var. Burada elemana ihtiyaç var. Zirai alanda faaliyet gösteren birçok firmanın da ara elaman ihtiyaçları var. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda istihdam için ortak projeler gerçekleştireceğiz. Staj imkanı olarak da son sonuna kadar bütün imkanlarımızı sağlayacağız." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticileri okullarda görev alacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran 2022'de iş birliği protokolü imzaladı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan protokolle alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları sağlanacak.

Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacağı belirlenen protokolde, alana uygun tohum, gübre, fide ve canlı hayvan gibi temrinlik malzeme desteği sağlanacağı kaydedildi.

Protokol kapsamında tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamaların yanı sıra hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme gibi konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak.

İstanbul'da 7 okul protokol kapsamında

İstanbul'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında protokol kapsamında Beykoz Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Silivri Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece Ayhan Arı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde tarım, Üsküdar Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise hayvancılık alanı açılacak.

Bu okullarda 30'ar kişilik kontenjan tanımlanırken Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edilecek.