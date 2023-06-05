Tanju Özcan'dan CHP'nin yeni MYK'sı ile ilgili olay yorum: Bu liste İmamoğlu'na hodri meydandır
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Seçimlerin ardından yaptığı çağrıyla Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasını isteyen Tanju Özcan, CHP'de yeni MYK'nın belirlenmesinin ardından olay bir paylaşıma imza attı. CHP MYK'sını incelediğini belirten Özcan, "İsimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır" ifadelerini kullandı.
CHP ile ilgili sivri çıkışlarıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerde alınan yenilgi sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmıştı. Özcan, sonuçların kesinleşmesinin ardından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak CHP Genel Başkanı olmasını istemişti.
Özcan o tarihte yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır! Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir." demişti.
Bugün CHP'de yeni MYK'nın açıklanmasının ardından Özcan olay bir yoruma imza attı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özcan, "CHP'nin yeni MYK'sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sn. Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır. Siyasi bir resttir. Ben bu resti görüyorum…Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!" ifadelerini kullandı.
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