Pro Asyl İnsan Hakları Ödülü Türkiye ve Yunanistan'dan üç isme verildi

Alman insan hakları örgütü Pro Asyl, her yıl verdiği İnsan Hakları Ödülü'ne bu yıl Türkiye'den iki, Yunanistan'dan bir ismi layık gördü. Ödül sahipleri ödüllerini 12 Eylül'de Frankfurt'ta alacak.Mültecilere yardım ve insan hakları örgütü Pro Asyl'in İnsan Hakları Ödülü bu yıl, mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler için mücadele eden Türkiye ile Yunanistan'dan üç kişiye veriliyor.

Almanya merkezli vakıftan yapılan açıklamada, ödüle Türkiye'den Pırıl Erçoban ve Taner Kılıç ile Yunanistan'dan Yorgos Tsarbopoulos'un layık görüldüğü bildirildi. Açıklamada, ödül töreninin 12 Eylül'de Frankfurt'ta yapılacağı da aktarıldı.

Ödül gerekçesinde, üç ödül sahibinin sığınmacılara somut destek veren, insan hakları ihlallerini kamuoyu önünde ifşa eden ve hukuk devleti ilkelerini savunan bir insan hakları pratiğini temsil ettikleri ve bunu da özellikle büyük baskı altında oldukları, Avrupa'nın dış sınırlarında, sınır dışı gözaltı merkezlerinde, kurumlar ve mahkemeler gibi yerlerde yaptıkları vurgulandı.

Ödül sahiplerinin günlük hayatta mültecilerin korunmasının önemini gösterdiği ifade edilen açıklamada, "İnsanları yalnız bırakmıyorlar ve hak ihlallerini görünür kılıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Pırıl Erçoban ve Taner Kılıç kimdir?

Pro Asyl Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Halima Gutale de, "Onların mücadelesi rahatsız edici, ısrarlı ve çoğu zaman kişisel riskler içeriyor. Özellikle korumaya erişimin Avrupa tarafından zorlaştırıldığı ve sorumluluğun üçüncü ülkelere devredildiği bir dönemde bu seslere ihtiyacımız var" dedi.

İzmir'de Mülteci-Der'in koordinatörü olarak sığınmacılara danışmanlık yapan ve onlara eşlik eden Pırıl Erçoban, "Türkiye'de mültecilerin hakları için olağanüstü sivil toplum çalışmaları" nedeniyle ödüle layık görüldü.

Pro Asyl, Erçoban'ı sığınmacılara yönelik hak ihlallerini belgeleyen, gözaltı ile sınır dışı işlemlerindeki aksaklıkları kamuoyuna duyuran, uluslararası düzeyde ağları olan, cesur ve kararlı bir mülteci hakları savunucusu olarak tanımladı.

Taner Kılıç'a ise ödülü, onlarca yıldır sürdürdüğü avukatlık ve insan hakları çalışmaları nedeniyle verildi. İzmirli avukat, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye şubesinin ve Mülteci-Der'in kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Kılıç yaptığı çalışmalar sebebiyle birçok kez gözaltına alınmış bir isim.

Yorgos Tsarbopoulos kimdir?

Yorgos Tsarbopoulos ise 2006'dan 2015 sonuna kadar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Yunanistan temsilciliğini yönetti.

Açıklamada, "Tsarbopoulos insanlık dışı gözaltı koşullarını ve geri göndermeleri teşhir etti, Evros'ta sığınmacıların kaybolmasını belgeledi ve 2014'te Farmakonisi açıklarında meydana gelen ölümcül gemi kazasından sonra hayatta kalanların ifadelerinin acilen güvence altına alınması ve olayın bağımsız bir şekilde soruşturulması için çaba gösterdi" denildi.

Pro Asyl Vakfı, 2006'dan bu yana Almanya ile Avrupa'da insan haklarına saygı ve sığınmacıların korunması için çalışan kişilere 5 bin euro para ödülü de içeren İnsan Hakları Ödülü veriyor.

KNA / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle