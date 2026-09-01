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Tesiste dehşet: Araçla 2 çalışanı yaraladılar

Tesiste dehşet: Araçla 2 çalışanı yaraladılar
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Edirne'de bir dinlenme tesisinde çıkan tartışma sonrası sürücü O.N., aracıyla hedef gözeterek iki çalışanı yaraladı. Tesis müdürü Recep Erdoğan, olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

'HEDEF GÖZETEREK YARALIYOR'

Edirne'de O.N.'nin otomobiliyle çarparak 2 çalışanı yaraladığı dinlenme tesisinin müdürü Recep Erdoğan, olayda hedef gözetilerek öldürmeye teşebbüs olduğunu iddia etti. Erdoğan, olay anını anlatarak, "Gördüğümüz kadarıyla burada markette çalışan arkadaşımıza hakaretle başlayan bir mesele. İlk önce pompa istasyonunda yapıyorlar. Ardından içeride sorun çıkarmaya başlıyorlar. Bizim arkadaşımız da bu işin böyle olmadığını, bu şekilde ancak alışveriş yapabileceklerini söyleyince, arkadaşımıza küfrediyorlar. Konuşmalar şiddetlenince orada ufak bir arbede oluyor, dışarıya taşıyor mesele. O sırada buradaki çalışanlarımız ve misafirlerimiz olay büyümesin, yatıştıralım diyerek o şahısları çıkarmaya çalışıyorlar. Bu sırada bu olayın failleri bizim arkadaşların üzerine araç sürüyor. Baştan pompada çalışan bir arkadaşımızın üzerine sürüyor. O kaçıp kurtuluyor. Akabinde tekrar direksiyonu kırıp bu sefer hedef gözeterek, aracını direkt insanların üzerine sürüp iki çalışanımızı yaralıyor" diye konuştu.

'DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR'

İki yaralının durumlarına da değinen Erdoğan, "Çalışanlarımızın durumu ciddiyetini koruyor. En son akşam hastanede gece üç buçuğa kadar devam eden tedavileri vardı. Bu olayın tamamen adam öldürmeye teşebbüs olduğuna artık biz kanaat getirdik. Farklı bir boyut göremiyoruz burada. Akabinde kendileri Hamzabeyli'ye doğru kaçtı. Kaçtıktan sonra biz zaten yapabileceğimiz en doğru şeyi yaptık, kolluk kuvvetlerine haber verdik. Kolluk kuvvetleri de sağ olsunlar onları Hamzabeyli sınır kapısının önünde bildiğim kadarıyla aldılar. Aldıktan sonraki süreçte adli takip başladı. Sonrasını bilmiyoruz" dedi.

Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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