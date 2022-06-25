Taliban, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatını "telafisi mümkün olmayan bir kayıp olarak" değerlendirdi

Tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılırken, siyasetin önemli isimleri de oradaydı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENE KATILDI

Fatih Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine son anda yetişti.

"SON DÖNEMLERİNDE ÇOK ÇİLE ÇEKTİ"

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Ve son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından hakka uğurluyoruz. Kendisini tanıdık, bildik ve o imanıyla da sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz. Rabbim cümlemizi sevgili habibiyle komşu kılsın. Bizleri hep birlikte haşr ü cem eylesin. Tekrar ruhu için El-Fatiha..." ifadelerini kullandı.

TALİBAN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Öte yandan Ustaosmanoğlu'nun vefatına Taliban yönetimi de sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi'nin Twitter üzerinden yayınladığı mesajda "İslam âleminin büyük âlimi, milyonlarca insanın büyük vaizi, eğitimcisi ve hocası Şeyh Mahmut Efendi'nin Hakk'a yürüdüğünü büyük bir üzüntüyle öğreniyoruz. Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, bu büyük âlimin ölümünü telafisi mümkün olmayan bir kayıp olarak değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.