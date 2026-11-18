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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Antalya'nın Kaş ve Demre ilçeleri arasında bulunan Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yaptığı çalışmada, bölgenin su altı fauna ve florasını görüntüledi.

Türkiye'nin ilk denizel yönetim planına sahip koruma alanlarından biri olan bölgede yapılan görüntüleme çalışmalarında deniz kaplumbağası, deniz tavşanı, kardinal balıkları, kemane balığı, lahoz, orfoz ve müren gibi türler kayıt altına alındı.

Akdeniz'de yayılım gösteren egzotik türlerden aslan balığı ve balon balığının yanı sıra tetik balığı, denizanası ve deniz minarelerinin de görüntülendiği dalışlarda, deniz çayırı yatakları, batık ve deniz dibindeki çapalar da kameraya yansıdı.

Balon balıklarının yeni ölmüş bir deniz kestanesinin kabuğunu yediği anlar, görüntülerin dikkati çeken bölümlerinden biri oldu.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin su altı fauna ve florasını güncel olarak görüntülediklerini söyledi.

Kaş-Kekova'nın 18 Ocak 1990'da özel çevre koruma bölgesi ilan edildiğini belirten Ceylan, 92 kilometrekaresi denizel alan olmak üzere, yaklaşık 258 kilometrekarelik bölgenin bugüne kadar yapılan araştırmalarda 1000'den fazla denizel türe ev sahipliği yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Deniz çayırı yatakları geniş alanlar kapladı

Ceylan, Akdeniz ekosistemi açısından önemli deniz çayırı yataklarının bölgede geniş alanlar kapladığını aktararak bunların çok sayıda deniz canlısına beslenme ve barınma imkanı sağladığını ifade etti.

Deniz çayırlarının ekosistemin devamlılığı ve oksijen üretimi bakımından önemli işlevleri bulunduğuna işaret eden Ceylan, bu habitatların korunmasının denizel yaşam açısından önem taşıdığını vurguladı.

Bölgede uygulanan avlanma yasaklarının deniz yaşamına yansımalarını gözlemlediklerini anlatan Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün aldığı avlanma yasakları kararlarının ardından lahoz ve orfoz popülasyonlarında toparlanma yaşandığını belirtti.

Ceylan, "Bölgede lahoz ve orfoz türü balıkların popülasyonlarında yeniden toparlanma görmek sevindirici. Alınan koruma kararlarının su altı yaşamına olumlu yansımalarını gözlemleyebiliyoruz." dedi.

Çok sayıda egzotik türün de yaşam alanı

Kaş'ın su altı çeşitliliğinin yalnızca yerel türlerle sınırlı kalmadığını, bölgede çok sayıda egzotik türün de yaşam alanı oluşturduğunu kaydeden Ceylan, bu türlerin su altı ekosistemindeki varlığının görüntüleme çalışmalarında dikkati çektiğini dile getirdi.

Bölgedeki değişime ilişkin gözlemlerini paylaşan Ceylan, "Türkiye'nin Kızıldeniz'i deniyordu Kaş'a, şu an tam da öyle. Çok sayıda egzotik tür habitata yerleşmiş durumda." diye konuştu.

Ceylan, Kaş-Kekova'nın kültürel varlıklar açısından da zengin bir envantere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Bölgede faaliyet gösteren Divemantakaş Dalış Merkezi Eğitmeni Mustafa Can Özdemir de uyarılarda bulunmalarına ve sahil güvenlik ekiplerinin denetimlerine rağmen zaman zaman yasa dışı avcılık olaylarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Görüntüleme çalışmalarına su altı fotoğrafçıları Özgür Dara, Muttullah Yardımcı, İlker Acar ve Taner Şahakalkan da destek verdi.

Kaynak: AA