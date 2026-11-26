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Tarih boyunca Avrupalı güçler ile Rusya arasındaki rekabette işgal travmaları yaşayan Polonya'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken Suwalki Koridoru'nun jeostratejik önemi yeniden gündeme geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılına girerken Batı ile Moskova arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da geriliyor.

Taraflar arasında söylemlerin sertleştiği bir dönemde Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 20 Kasım'da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğunu ve füze kalıntılarının bulunduğunu açıkladı.

Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk de ülkenin doğu sınırı boyunca sınır hattından iç kesimlere doğru birkaç on kilometre genişliğinde bir bölgede uçuşları yasaklamaya yönelik bir düzenleme hazırladıklarını bildirdi.

Tarihsel travmalar

Rusya ile Batı güçleri arasında sıkışan Polonya, 1772-1795 yıllarında Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından bölüşülerek 123 yıl haritadan silindi.

1920'de Kızıl Orduyu Varşova kapılarında durdurarak bağımsızlığını koruyan ülke, Eylül 1939'da Almanya ve eski Sovyetler Birliği'nin eş zamanlı işgaline uğradı ve Batılı müttefiklerinin sahada müdahale etmemesiyle bir ay içinde düştü.

Savaş sırasında Katyn Katliamı'yla elit kadrosunu kaybeden Polonya, 1945 sonrası Sovyet nüfuz alanına girerek 1989'a kadar Moskova güdümünde kaldı.

Ülkede ana akım güvenlik meselesi

Polonya'da yalnızca askeri planlamacıların değil, genel kamuoyunun da yakından takip ettiği ana akım bir güvenlik meselesi olan Suwalki Koridoru, Varşova'da iktidar ve muhalefetin üzerinde uzlaştığı en kritik ulusal güvenlik başlıkları arasında yer alıyor.

Polonya medyasında sıkça "NATO'nun en hassas noktası" olarak işlenen ve hükümetin sınır tahkimatını hedefleyen "Doğu Kalkanı" projesinin temel gerekçesini oluşturan koridor, bulunduğu kuzeydoğu bölgesinin günlük yaşamını ve ekonomisini de doğrudan etkiliyor.

Olası bir çatışma senaryosu nedeniyle bölgedeki turizm ve özel sektör yatırımlarında daralma yaşanırken yerel yönetimler Varşova'dan özel ekonomik teşvik ve güvenlik garantisi talep ediyor.

Stratejik geçit ve yumuşak karın

Koridorun kuzeybatısında Rusya'nın en batısındaki eksklavı Kaliningrad, güneydoğusunda Belarus, kuzeydoğusunda Litvanya, güneybatısında ise Polonya yer alıyor.

Kaliningrad ile Belarus arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 65 kilometreyi bulurken Polonya-Litvanya kara sınırının uzunluğu yaklaşık 104 kilometre olarak ölçülüyor.

Suwalki Koridoru, Rus toprağı Kaliningrad ile Moskova'nın müttefiki Belarus'u birbirinden ayırması nedeniyle Batılı müttefikler açısından kritik bir nokta olarak öne çıkıyor.

Koridor, NATO üyesi Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'nın ittifakın Avrupa ana karasındaki diğer üyeleriyle kesintisiz kara bağlantısının sürdürülmesi açısından stratejik önem taşıyor.

Litvanyalı ve Polonyalı askeri yetkililer, ekimde yaptıkları görüşmede koridorun savunulması ve olası tehditlere hızlı müdahale hazırlığının artırılması amacıyla iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesini ve ortak askeri tatbikatların düzenlenmesini öngören "Orşa Planı"nın uygulanmasını ele aldı.

Kasım 2022'de imzalanan Orşa Planı, Suwalki Koridoru'nun savunulmasına ilişkin Polonya ile Litvanya arasında ortak askeri planlama ve koordinasyonu öngörüyor.

Plan, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılmasını, istihbarat paylaşımının geliştirilmesini ve olası askeri tehditlere karşı ortak müdahale kapasitesinin güçlendirilmesini de amaçlıyor.

NATO'nun doğu kanadındaki caydırıcılık ve savunma faaliyetleri kapsamında Polonya'da ABD liderliğinde çok uluslu muharebe grubu faaliyet gösteriyor.

NATO, söz konusu birliğin koridorun güvenliğine katkı sağladığını ve kriz durumunda müttefik ülkelere hızla askeri takviye sağlanması amacıyla eğitim faaliyetleri yürüttüğünü belirtiyor.

"Suwalki zorlama ve baskı aracı"

Polonya'daki Olsztyn Warmia ve Mazury Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wojciech Kotowicz ve Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi Tarih Fakültesi Doğu Araştırmaları Bölümünden Prof. Dr. Krzysztof Fedorowicz, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suwalki'nin Litvanya, Letonya ve Estonya'yı NATO'nun kalanına bağlayan tek kara bağlantısı olduğunu hatırlatan Kotowicz, koridordan iki ekspres kara yolu ve bir demir yolu hattı geçtiğini belirtti.

Polonyalı akademisyen şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu durum, bölgeyi kriz anında Baltık devletlerine yapılacak askeri takviyelerin bağlı olduğu hayati bir lojistik hat haline getirmektedir. Koridorun kesilmesi tek başına askeri yenilgi anlamına gelmeyecektir ancak NATO'yu son derece kritik bir tercihle karşı karşıya bırakacaktır: Kara bağlantısını yeniden tesis etmek için gerilimi tırmandırmak ya da üç üye devletin tecrit edilmesini kabullenmek. Bu nedenle Suwalki Koridoru'nu her şeyden önce NATO'nun 5. maddesinin güvenilirliğine ilişkin bir sınav, ikinci planda ise operasyonel bir sorun olarak görüyorum."

Kotowicz, son gelişmelerin, asıl tehdidin Suwalki bölgesine yönelik bir zırhlı birlik taarruzu değil "tepki eşiklerinin sistematik biçimde sınanması" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya'nın son zamanlarda Polonya hava sahasındaki eylemleri ve Kaliningrad hakkındaki söylemlerine atıfta bulunan Kotowicz, güncel gelişmelere örnekler verdi.

Kotowicz, "(Rusya'nın) 'Kaliningrad ablukası' söylemi ile Litvanya veya Polonya kaynaklı tehdit iddiaları, uygun bir zamanda Moskova'nın 'savunma amaçlı' bir operasyonunu meşrulaştırmak için kullanılabilecek bir bahane oluşturma amacına hizmet etmektedir." iddiasında bulundu.

Baltık ülkelerinin savunma harcamalarını artırması ve bu yöndeki projelerine dikkati çeken Kotowicz, "Polonya, 'Doğu Kalkanı' programı kapsamında sınırlarını tahkim etmekte, hava sahasını ihlal eden cisimlere müdahale edilmesini düzenleyen angajman kurallarını esnetmekte ve Litvanya ile Suwalki Koridoru'nun müşterek savunmasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kotowicz, bölgede Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın ardından askeri kapasitesini yeniden tesis etmesiyle birlikte 2028-2030 yıllarında risk dönemi başlayabileceğini savunarak "Buna kadar NATO, caydırıcı nitelikteki sınırlı askeri mevcudiyetini gerçek bir ileri savunma yapılanmasına dönüştürmelidir. Bunun için koridoru ilk günden itibaren savunabilecek kuvvetlerin kalıcı olarak konuşlandırılması, hava savunma ve İHA'lara karşı savunma sistemlerinin kurulması, askeri teçhizatın önceden konuşlandırılması ve yeterli kara yolu, köprü ve demir yolu kapasitesinin oluşturulması gerekmektedir." değerlendirmesine yer verdi.

Kriz anında önemli olanın kağıt üzerindeki tugay sayısı değil, bunların bölgeye intikal hızı olduğunun altını çizen Kotowicz, Rusya'nın Suwalki Koridoru'nu "hiçbir zaman resmi olarak stratejik bir hedef şeklinde" tanımlamadığını hatırlattı.

Kotowicz, buna rağmen Rusya'nın Zapad (Batı) tatbikatlarını savunma amaçlı nitelendirse de Baltık bölgesindeki kara koridorunun hızla ele geçirilmesini simüle eden unsurlara düzenli olarak yer verdiğini iddia etti.

Bu nedenle Suwalki'nin Rus stratejik düşüncesinde işgal edilecek bir hedeften ziyade bir baskı noktası olarak yer aldığı sonucuna varılabileceğini aktaran Kotowicz, Rusya'nın "koridoru kapatma tehdidinde bulunarak" dahi NATO'yu tavize zorlayabileceği uyarısını yaptı.

Polonyalı uzman, "Suwalki Koridoru, Rusya açısından bir zorlama ve baskı aracıdır. Koridorun stratejik değeri, Moskova'nın siyasi sonuçlar elde etmek için bölgeye fiilen saldırmak zorunda olmamasından kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

"Baltık ülkelerinin güvenliğinde hayati önem taşıyor"

Polonyalı akademisyen Fedorowicz de Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesinin ardından "Suwalki Koridoru" kavramının yaygın şekilde kullanılmaya başlandığına dikkati çekti.

Bölgeye yönelik olası Rus saldırısında Litvanya, Letonya ve Estonya'nın AB ve NATO'nun geri kalanıyla bağlantısının kesilebileceğini hatırlatan Fedorowicz, "Dolayısıyla Suwalki Koridoru'nun açık tutulması, insanların, teçhizatın ve ikmal malzemelerinin serbest dolaşımının sağlanması Baltık ülkelerinin güvenliği açısından hayati önem taşıyor." dedi.

Fedorowicz, Kaliningrad bölgesinin yoğun biçimde askerileştirilmesinin Rusya ve Belarus tarafından gerçekleştirilebilecek "hibrit operasyonların veya çeşitli hadiselerin yaşanması" riskini artırdığı değerlendirmesini yaptı.

Bölgedeki gelişmelere ve askeri hareketlere değinen Fedorowicz, "Belarus'a ait iki askeri eğitim ve tatbikat sahası, Polonya ve Litvanya sınırlarına oldukça yakın konumda bulunuyor. Bunlardan biri Polonya sınırına yalnızca 3 kilometre, diğeri Litvanya sınırına sadece 1 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu sahaların konumu, kazara bir hadisenin meydana gelmesi veya gerilimin kasıtlı olarak tırmandırılması riskini beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Fedorowicz, "Rusya veya Belarus tarafından koridorda gerçekleştirilecek bir operasyon, propaganda açısından son derece büyük bir değer taşıyacaktır. (Olası operasyon) NATO'nun doğu kanadındaki zafiyetin ve Polonya ile Litvanya'nın savunma sistemlerindeki yetersizliklerin kanıtı olarak sunulabilir. Bu nedenle askeri kabiliyetlerin güçlendirilmesi ve Suwalki Koridoru'ndaki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi hayati önemini koruyor." diye konuştu.

Kaynak: AA