Süryaniler terör nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönüyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'de yaşayan ve geçmişte terör nedeniyle yurt dışına göç etmek zorunda kalan Süryanilerin, sağlanan huzurla ana vatanlarına dönüşü hızlandı.

Farklı din ve mezhebe mensup kişilerin yıllardır bir arada huzurla yaşadığı Midyat ve Nusaybin ilçelerinde çok sayıda Süryani, 1990'lı yıllarda terör saldırıları nedeniyle güvenlik endişesi duyarak Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Gittikleri ülkelerde yeni bir yaşama başlayan Süryanilerin doğdukları topraklara duydukları özlem dinmedi.

Başta Almanya olmak üzere İsviçre, İsveç ve diğer Avrupa ülkeleri ile Lübnan'da yaşayan Süryeniler, yaz tatillerini huzura kavuşan memleketleri Midyat ve Nusaybin'de geçirmek için her yıl kilometrelerce yol katederek Mardin'e geliyor.

Bagok Dağı kırsalındaki Midyat'ın Elbeğendi, Yemişli, Anıtlı, İzbırak ve Gülgöze, Nusaybin'in Üçköy, Dibek ve Odabaşı mahallerinde yerleşik yaşam sürenler ile farklı ülkelerden gelen eş, dost, akrabalarıyla hasret gideren Süryanilerin bu ziyaretleri, doğdukları topraklarda yaşama arzularını günden güne artırdı.

Tesis edilen güven ve huzur ortamında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesinin kırsal mahallerde sağladığı alt ve üstyapı çalışmaları, Süryanilerin dönüşünü ve doğdukları topraklarda yerleşik hayata geçme isteklerini hızlandırdı.

Memleketlerine dönerek tahrip olan evlerini ve kiliselerini onaran, arazilerine Midyat taşından inşa ettikleri müstakil evlerde yaşam süren Süryanilerin sayısı günden güne artıyor.

"Bu topraklar ana vatanımız"

Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, AA muhabirine, Türkiye'de özelikle Süryanilerin yaşadığı bölgeyi ziyaretinde güzel gelişmelere tanıklık ettiklerini söyledi.

Süryanilerin ana vatanlarına dönmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kerim, şöyle dedi:

"Şu anki imkanlar 40 sene önce olsaydı Süryaniler buradan Avrupa'ya göç etmezdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüşlerindeki engeli kaldırması Süryanilerin ana vatana dönmelerini çok kolaylaştırdı. Görüyoruz ki köylerde kiliseler restore ediliyor, evler inşa ediliyor. Geri dönen ailelerin çocukları burada vaftiz ediliyor. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Bu topraklar bizim ana vatanımız, buralarda kendimizi kendi evimizde hissediyoruz. Bu huzurlu ortamı sağlayan başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz."

"100'e yakın yeni inşa edilen ve onarılan ev var"

Yemişli Mahallesi Muhtarı Resul Küçükaslan, bölgede geçmişte yaşanan sıkıntılardan dolayı göç yaşandığını, huzurun sağlanmasıyla da dönüşlerin başladığını belirtti.

Küçükaslan, şunları söyledi:

"Köyümüz (kırsal mahalle) bayağı gelişti. Belediyemiz köyün alt ve üst yapısını yaptı. Süryani vatandaşlarımız da memnuniyetlerini dile getirerek geri dönmeye başladılar, yavaş yavaş evlerini yapıyorlar. Huzur gelmesiyle nüfusları çoğaldı. 7-8 nüfusa kadar düşmüşlerdi, huzurun gelmesiyle 150-200 nüfusa kadar arttı. Hala gelecekler var. 100'e yakın yeni inşa edilen ve onarılan ev var. Temelli dönüş yapacaklar da var. Bu dönüşler bizleri memnun ediyor."

Yemişli Mahallesi'ndeki evini onaran Gebro Aydın, yıllar önce Almanya'ya gittiklerini, orada yaşamaya başladıklarını anlatarak, memleket hasretiyle ana vatanlarına döndüklerini belirtti.

Memleketlerinde artık huzur olduğunu dile getiren Aydın, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Ana vatanımızı çok özlemiştik"

Gülgöze Mahallesi'nde yeni ev inşa eden Yusuf Arik ise 47 yıl önce Hollanda'ya göç ettiklerini ancak son yıllarda sık sık memleketleri Midyat'a geldiklerini söyledi.

Arik, "Terör kalmadı burada çok şükür. Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel yaşıyoruz. Ana vatanımızı çok özlemiştik. Hasret çekiyordum buraya gelmek için. 20 sene buraya gelememiştik. Çok değişim oldu burada. Eskiden su, yol, elektrik yok. Şimdi burası şehir gibi, hiçbir eksik yok. Kesin dönüş yaptık gibi. Kışın gidiyoruz, yazın geliyoruz. Yılda birkaç kez gidip geliyoruz."

Eşi Meryem Arik ise Avrupa'dan Süryanilerin buraya geldiğini, bu sayede birbirlerini görme imkanı bulduklarını anlatarak, "30 yıl boyunca görmediğimiz akrabalarımızı ve dostlarımızı artık memleketimizde görebiliyoruz." dedi.

"Nereye gitsek memleketimizden vazgeçemiyoruz"

Şabo Cabbar da 40 yılı aşkın süre yurt dışında yaşadığını ancak her zaman memleketine hasret duyduğunu belirtti.

Döndükleri mahallelerinde eski evlerin restorasyonun yanı sıra yeni evler de inşa ettiklerini dile getiren Cabbar, şunları söyledi:

"Buranın hasreti hep kalbimizde kaldı. Ne elde ettiysek orada bir türlü buranın hasreti gitmediği için memleketimize geri döndük. Burada yaşamayı, burada yatırım yapmayı düşündük. Yakın tarihte burada 10 ev, bir misafirhane bir de havuz yapıldı. Süryaniler buraya gelip hasret gidermek, ev ve yatırım yapmak istiyor. Nereye gitsek memleketimizden vazgeçemiyoruz. Burada huzur var. Hükümet bize avantaj sağladığı için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Buraya geldiğimiz için dünyanın en mutlu insanları olarak görüyoruz kendimizi. Huzur nerede varsa orda gelişme oluyor."

Cabbar, Patrik Kerim'in bölgeye ziyaretinin de dünya Süryanilerine büyük mesaj verdiğini belirterek, dönüşlerin daha da artacağına inandıklarını ifade etti.

Besine Kurt da her sene geldikleri memleketlerinde ev inşa etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.