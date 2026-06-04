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Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti: Türk vatandaşlarının sorguya maruz bırakılması sinir bozucu

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Budapeşte Havalimanı'nda Türkiye'ye dönmek üzereyken gümrük kontrolünde durdurulduğunu söyleyen genç bir kadın, çantasının arandığını ve kendisine ne kadar parayla seyahat ettiği, hangi şehirleri gezdiği ve kaç gün kaldığı gibi sorular yöneltildiğini anlattı. Yaşadıklarına tepki gösteren kadın, "Ben ülkenize girmiyorum, çıkıyorum" diyerek Avrupa'da Türk vatandaşlarının sık sık sorgulanmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de havalimanında gümrük kontrolüne takılan genç bir Türk kadın, yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla anlattı. Çantasının arandığını, ne kadar parayla ülkeden ayrıldığının sorulduğunu belirten genç kadın, yaşananlara tepki gösterdi.

BUDAPEŞTE HAVALİMANINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Budapeşte'de bulunduğunu ve Türkiye'ye dönmek üzere havalimanına geldiğini söyleyen genç kadın, gümrük kontrolü sırasında durdurulduğunu ifade etti.

Çantasının kontrol edildiğini belirten kadın, görevlilerin kendisine yanında ne kadar para bulunduğunu, hangi şehirleri ziyaret ettiğini ve kaç gün kaldığını sorduğunu söyledi.

"ÜLKENE GİRMİYORUM, ÇIKIYORUM"

Yaşadığı duruma tepki gösteren genç kadın, "Ben senin ülkene girmiyorum, şu an çıkıyorum" diyerek sorgulanmasına anlam veremediğini dile getirdi.

Gümrük görevlilerinin soruları yöneltme biçiminden de rahatsız olduğunu belirten kadın, sürecin kendisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

"TÜRK VATANDAŞLARI SIK SIK SORGUYA MARUZ KALIYOR"

Videoda Avrupa ülkelerinde Türk vatandaşlarının sık sık benzer kontrollerle karşılaştığını öne süren genç kadın, bu durumun sinir bozucu olduğunu söyledi.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, kullanıcılar arasında sınır ve gümrük uygulamalarına ilişkin farklı görüşler dile getirildi.

Kaynak: Haberler.com
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