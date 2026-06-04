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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Miami'deki ilk antrenman öncesinde sahaya çıktı

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Dünya Kupası hazırlıkları için Miami'de bulunan A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı öncesinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sahaya çıkarak top oynadı ve kaleye şut attı.

DÜNYA Kupası hazırlıklarını ABD'nin Miami kentinde sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın ilk antrenmanı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sahaya çıktı. Hacıosmanoğlu, sahada kısa süre top oynadı ve kaleye şut attı. Ay-yıldızlılar ardından teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenmana başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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