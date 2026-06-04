TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Miami'deki ilk antrenman öncesinde sahaya çıktı
Dünya Kupası hazırlıkları için Miami'de bulunan A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı öncesinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sahaya çıkarak top oynadı ve kaleye şut attı.
DÜNYA Kupası hazırlıklarını ABD'nin Miami kentinde sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın ilk antrenmanı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sahaya çıktı. Hacıosmanoğlu, sahada kısa süre top oynadı ve kaleye şut attı. Ay-yıldızlılar ardından teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenmana başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı